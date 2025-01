Bologna, un successo per la storia 

Bologna 2

Borussia Dortmund 1

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Holm, Beukema, Lucumi (18' st Casale), Lykogiannis, Freuler (1' st Odgaard), Pobega (41' st Moro), Orsolini (35' pt Iling-Junior), Ferguson, Ndoye, Castro (18' st Dallinga). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Posch, Erlic, Miranda, Fabbian, Urbanski. All. Italiano.

B. Dortmund (4-2-3-1) : Kobel, Gross (30' st Couto), Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Nmecha, Reyna (19' st Adeyemi), Duranville (19' st Can), Guirassy (30' st Brandt), Gittens, Beier. In panchina Meyer, Lotka, Sabitzer, Campbell, Watjen, Manè, Kabar, Azhil. All. Sahin.

Arbitro : Gozubuyuk (Ola).

Reti : 15’ pt Guirassy (rig.); 25' st Dallinga, 27' st Iling-Junior.

Note . Angoli: 6-5 per il Bologna. Recupero: 2' e 5'.

Bologna. Il Bologna saluta la Champions ma lo fa alla grande: battendo 2-1 il Borussia Dortmund nell'ultima casalinga al Dall'Ara in Europa: rossoblù comunque fuori, ma a testa altissima, grazie alle reti di Dallinga e Iling-Junior, che nel secondo tempo, in due minuti, rispondono al vantaggio tedesco segnato da Guirassy su rigore al quarto d'ora del primo tempo. Voleva l'impresa Italiano, per alimentare l'entusiasmo dei suoi e dell'ambiente: è stato accontentato.

