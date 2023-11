Bologna, stop  dopo 10 turni 

Fiorentina 2

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano 7; Parisi 5.5 (1’ st Ranieri 6.5), Milenkovic 5.5, Martinez Quarta 5, Biraghi 6 (43’ st Comuzzo sv); Arthur 6 (33’ st Maxime Lopez sv), Duncan 5.5; Nico Gonzalez 6.5, Bonaventura 7 (46’ st Mina sv), Kouamé 6.5; Nzola 5.5 (1’ st Ikoné 6). In panchina: Christensen, Martinelli, Pierozzi, Infantino, Barak, Mandragora, Sottil, Brekalo. Allenatore Italiano 7.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 6; Posch 6 (31’ st Lucumi sv), Beukema 6, Calafiori 5.5, Kristiansen 5.5 (31’ st Lykogiannis sv); Aebischer 6, Freuler 5.5 (25’ st Moro 5.5); Orsolini 6 (25’ st Ndoye 5.5), Ferguson 5.5, Saelemaekers 5; Zirkzee 6.5 (38’ st Van Hooidonk sv). In panchina: Ravaglia, Bagnolini, De Silvestri, Corazza, Bonifazi, Fabbian, Urbanski. Allenatore Thiago Motta 5.5.

Arbitro : Maresca 5.5.

Reti : 17’ pt Bonaventura, 33’ pt Zirkzee (rig.); 4’ st Nico Gonzalez (rig.).

Note : ammoniti Bonaventura, Ranieri, Aebischer, Saelemaekers, Thiago Motta. Angoli: 3-0 per il Bologna. Recupero: 4’; 6’.

Firenze. La Fiorentina torna a vincere in campionato dopo tre sconfitte di fila, il Bologna cade dopo un’imbattibilità che durava da dieci partite: il derby dell’Appennino è finito 2-1 per i viola, a segno Bonaventura con un eurogol e Zirkee su rigore nel primo tempo, Nico Gonzalez a inizio ripresa dal dischetto. Per la squadra di Italiano un successo pesantissimo che le permette di scavalcare gli stessi emiliani e portarsi a un solo punto dal 4° posto. Mentre la formazione di Thiago Motta che ha provato fino all’ultimo a portarsi via almeno un punto esce dal Franchi comunque a testa alta. Il tutto a termine di una gara che ha visto l’arbitro Maresca (deludente) e la Var fare gli straordinari. Da segnalare che i tifosi del Bologna, in trasferta a Firenze, prima della partita si sono fermati a Campi Bisenzio per consegnare viveri, attrezzature e beni utili.

