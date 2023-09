Bologna, si sgonfia l’Italdavis 

Bologna. Sorpresa amara per l'Italia di Coppa Davis. Le polemiche per le assenze del top player azzurro, Jannik Sinner e di Matteo Berrettini, e quelle per l'esclusione di Matteo Fognini, non devono aver fatto troppo bene alla squadra capitanata da Filippo Volandri: nel primo match del girone A, davanti al pubblico di casa a Bologna, l'Italia subisce la sconfitta e per 3-0 con il Canada che si presentava sì da campione in carica, ma senza i suoi uomini di punta (Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov). Perdono i favoriti Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nei primi due singolari, non riesce a regalare il punto nemmeno il doppio con Simone Bolelli e l'esordiente in Davis Matteo Arnaldi, che dopo quasi tre ore di gioco lascia ai canadesi il bottino pieno

Le partite

Inizio subito in salita con Sonego (n.38 della classifica Atp, arrivato anche ad essere 21/o) che ha ceduto il primo punto, battuto in due set 7-6, 6-4, dallo sconosciuto Alexis Galarneau, n.200 del ranking, sprovvisto di coach e che ha concentrato nel nord America la quasi totalità delle sue uscite in campo. E non va meglio a Musetti, portacolori di questa Italia: il toscano, n,18, non riesce a risollevare l'Italia ed esce sconfitto, sempre in due set (7-5, 6-4), dal 22enne Gabriel

Diallo (n.158)segno. L'insolito tandem Bolelli-Arnaldi prova a battagliare con Galarneau-Pospisil e conquista almeno un set, ma non evita all'Italia il ko completo.

I commenti

«Non mi ha regalato niente e con le sue caratteristiche è riuscito a darmi fastidio», le parole di un deluso Sonego. «In Davis è così, una partita secca. Lui ha giocato una gran partita, forse la migliore della sua carriera». Un ko arrivato contro pronostico perché l'Italia, nonostante le assenze pesanti, arrivava comunque da favorita. Sulla sconfitta di Sonego non ha pesato nemmeno il piccolo contrattempo muscolare al polpaccio che ha costretto il piemontese a ricorrere all'intervento del fisioterapista: «Solo un indurimento. Resto a disposizione». «Sapevo dall'inizio che sarebbe stato difficile, non ti aspetti certo un avversario che gioca in questo modo per tutta la partita, speri che abbia un calo e invece non ce l'ha avuto», ha aggiunto Sonego. «Ho provato a fare cose diverse, a cambiare gioco, ma lui è stato bravo a non regalare niente. Davvero congratulazioni. Il mio avversario non ha giocato da n.200 al mondo ma da top30 o top20 e forse anche come caratteristiche è un giocatore che è riuscito a darmi fastidio quando magari ci sono giocatori più forti sulla carta ma che per caratteristiche mi fanno giocare meglio».

I due azzurri non vincono nemmeno un set in singolare, il doppio non conquista un punto che avrebbe fatto classifica e ora per sperare nella qualificazione alle finali servirà una super partita domani contro il Cile e domanica con la Svezia di Borg Junior.

RIPRODUZIONE RISERVATA