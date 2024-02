Bologna si affaccia in zona Champions 

BOLOGNA 2

FIORENTINA 0

Bologna (4-3-3) : Ravaglia, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen (43' st Calafiori), Aebischer (25' st Fabbian), Freuler, Ferguson, Orsolini (33' st Ndoye), Zirkzee (43' st Odgaard), Saelemaekers (33' st Lykogiannis). In panchina Bagnolini, Skorupski, Ilic, Coraz- za, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Urbanski, Karlsson. All. T. Motta.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur (38' st Lopez), Mandragora (38' st Duncan), Ikonè, Bonaventura (12' st Beltran), Gonzalez (25' st Nzola), Belotti. In panchina Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Comuzzo, Parisi, Lopez, Infantino, Duncan, Barak, Sottil. All. Italiano.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : nel pt 12' Orsolini; nel st 50' Odgaard.

Bologna. L'ascesa di Thiago Motta e del suo Bologna continua. Terza vittoria consecutiva per i rossoblù, che dopo Sassuolo e Lecce piegano (2-0) al Dall'Ara anche la Fiorentina, in uno scontro diretto per l'Europa. Il Bologna aggancia l'Atalanta al quarto posto, è da Champions: Fiorentina rimandata. Maturo è il Bologna, che supera i viola con i gol di Orsolini (nono stagionale, senza contare il raddoppio annullato per offside) in apertura e di Odgaard in chiusura, giocando di ripartenza in avvio e prendendo in mano il match poi, sprecando numerose occasioni per il raddoppio, al cospetto di una Fiorentina che cala alla distanza ma che parte forte. Con il pressing costringe il Bologna nella propria metà campo. Sarà il tema della partita, ma i rossoblù senza mai rinunciare a giocare, avranno la meglio.

