Bologna-Roma, il pari è giusto 

Bologna (4-3-3): Skorupski, Joao Mario (40' st Zortea), Casale (40' st Vitik), Lucumi, Miranda (34' st Lykogiannis), Ferguson, Freuler, Pobega, Bernardeschi, Castro (34' st Dallinga), Rowe (26' st Cambiaghi). In panchina Ravaglia, Moro, Orsolini, Heggem, Odgaard, Sohm, Dominguez. All. Italiano.

Roma (3-4-2-1): Svilar, Celik (21' st Hermoso), Ndicka, Ghilardi, Rensch (13' st Tsimikas), El Aynaoui (21' st' Pellegrini), Pisilli, Wesley, Cristante, Zaragoza (1' st Vaz), Malen. in panchina De Marzi, Gollini, Ziolkowski, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Sven Jablonski (Ger).

Reti: nel st 5' Bernardeschi, 26' Pellegrini.

Note: angoli 7-3 per il Bologna. Rec. 1'-4'. Ammoniti Miranda, Wesley, Joao Mario, Cristante, Casale.

Bologna. Bologna e Roma rimandano al ritorno degli ottavi, la prossima settimana all'Olimpico, il verdetto su chi andrà avanti. Ma ci vorrà molto di più della partita del Dall'Ara, con i suoi ritmi bassi e i tanti errori, per sperare di difendere il prestigio del calcio italiano nelle Coppe. Bernardeschi segna e trascina, Malen sbatte sul palo: ma il Bologna si fa male da solo, con un erroraccio di Joao Mario a favorire il pareggio costruito da Cristante, rifinito da Malen e concretizzato da Pellegrini, con Gasperini a recuperare un partita che si era messa male spremendo il massimo da una panchina ridotta all'osso.

In Europa i rossoblù di Italiano dimostrano comunque di saper cambiare passo e marcia collezionando il decimo risultato utile di fila (7 vittorie e 3 pari) nella competizione Uefa, finalmente al completo e non succedeva dalla prima giornata di campionato proprio contro i giallorossi. Il Bologna, trascinato dal suo numero 10 Bernardeschi, a fine primo tempo, sfiora il gol all'incrocio, ma Svilar riesce a salvarsi in angolo con intervento prodigioso.

La ripresa

Ma al 5’ i rossoblù non sbagliano: Rowe scarta prima Celik e poi Rensch, costringendo Ndicka e Ghilardi a provare a fermarlo, ma l'inglese trova Bernardeschi che con il tiro a giro sul secondo palo bacia il legno e trafigge Svilar. La Roma tenta la reazione quando sulla palla persa da Miranda Rensch lancia lungo per Malen, che sbatte sul palo. E al minuto 26, su lungo campanile di Svilar, Joao Mario tenta il controllo, ma sbaglia: Cristante gli porta via palla, attiva Malen che sterza su Lucumi, anticipa Skorupski e Freuler offrendo la palla a porta vuota a Pellegrini, entrato poco prima, quando Gasperini aveva ridisegnato la mediana in assoluta sofferenza. Il Bologna prova a riversarsi in attacco nel finale ma fatica a creare su azione e sbatte sulla traversa con Vitik su calcio piazzato di Lykogiannis.

