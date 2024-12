Bologna ricorda le stragi, il centrodestra diserta l’aula  

Un’onorificenza a tre persone per aver tenuto viva la memoria delle vittime delle stragi che hanno insanguinato Bologna torna a spaccare maggioranza di centrosinistra e opposizione di centrodestra, poche settimane dopo la marcia neofascista in zona stazione. Il sindaco Matteo Lepore ha consegnato la Turrita d’argento a Roberto Bolognesi, Daria Bonfietti e Rosanna Rossi Zecchi, storici leader delle associazioni dei familiari dei 190 morti delle stragi della stazione, di Ustica e della Uno Bianca. Ma in consiglio comunale i banchi dell’opposizione sono rimasti vuoti: sugli scranni del centrodestra c’erano solo due parenti di Bonfietti. Per il sindaco Lepore «evidentemente hanno un rapporto malato con la storia e penso che dovranno ovviamente affrontarlo». Per Stefano Cavedagna di FdI è una «polemica maldestra: la nostra vicinanza alle associazioni delle vittime è sempre stata nota. E Matteo Di Benedetto della Lega: «Avevo un impegno pregresso che non potevo spostare. Non sapevo non ci fossero altri di centrodestra. Ma il rapporto malato con la storia ce l’ha chi non riesce mai a parlare di altro».

