Bologna, non basta la prima rete: la vittoria va al Lille 

Bologna 1

Lille 2

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Posch (40’ st Holm), Beukema, Lucumì, Lykogiannis (23’ st Miranda), Freuler, Ferguson, Orsolini (23’ st Odgaard), Fabbian (30’ st Castro), Ndoye (40’ st Iling-Junior), Dallinga. Allenatore Italiano.

Lille (4-3-3) : Chevalier, Meunier (28’ st Mandi), Diakitè, Alexsandro, Gudmundsson, Mukau (41’ st Haraldsson), Andrè, Bouaddi, Sahraoui (28’ st Zhegrova) , David, Fernandez-Pardo (41’ st Bakker). Allenatore Genesio.

Arbitro : Micheal Oliver (Inghilterra).

Reti : pt 44’ Mukau; st 18’ Lucumì, 21’ Mukau.

Note : ammoniti Alexsandro, Lykogiannis, Meunier, Zhegrova, Mandi.

Bologna. Il Bologna di Italiano finalmente segna un gol in Champions League ma la rete realizzata da Lucumì al 18’ della ripresa non basta a evitare una nuova sconfitta. Al Dall’Ara passano 2-1 i francesi del Lille e per i rossoblù, fermi a un punto, la qualificazione si fa molto complicata. I due centri degli ospiti sono un regalo dei padroni di casa: così arrivare ai playoff diventa un’impresa.

La gara sembrava iniziata bene, con il gol immediato di Dallinga, ma la rete dell’olandese viene annullata per fuorigioco.Poi al 14’ gli ospiti centrano il palo con un colpo di testa di Alexsandro da calcio d’angolo. I padroni di casa giocano, fraseggiano, creano trame interessanti ma nel loro momento più intenso arriva il vantaggio del Lille su grave errore della difesa: Posch manda la palla addosso a Beukema nel rinvio, la sfera arriva a David che serve comodo Mukau, il giocatore francese viene prima fermato dallo stesso Posch ma nella ribattuta segna l’1-0. È il 44’.

Nella ripresa il Bologna spinge alla ricerca del pari che arriva al 63’: punizione di Lykogiannis per Lucumì che di testa realizza la prima rete dei rossoblù in Champions. Dopo soli 3’ però Mukau riporta avanti gli ospiti con la sua doppietta. Il Lille e sale a 10 punti, il Bologna è vicino all’eliminazione.

