«Bologna, no a riscritture della storia» 

Sono passati 45 anni ma la strage della stazione di Bologna resta terreno di scontro politico. Una strage che, ha detto Sergio Mattarella, «ha impresso sull'identità dell'Italia un segno indelebile di disumanità da parte di una spietata strategia eversiva neofascista che mirava a colpire i valori costituzionali, le conquiste sociali e, con essi, la nostra stessa convivenza civile».

La storia riscritta

Dopo 45 anni di depistaggi e ostacoli, i tribunali hanno scritto una verità sulla bomba e gli 85 morti che causò: gli esecutori furono i terroristi neofascisti, i mandanti Licio Gelli e la P2, che quella strage idearono, organizzarono e finanziarono. E così il primo anniversario con una sentenza definitiva è stato uno dei più partecipati, ma anche uno dei più accesi. Si sono, dopo tanti anni, sentiti anche i fischi in piazza, quando il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi ha citato il presidente del Senato Ignazio La Russa. E proprio Bolognesi, che dopo la cerimonia ha lasciato la guida dell’associazione al suo vice Paolo Lambertini, ha attaccato Giorgia Meloni: «Una cosa è il rispetto per le istituzioni, un’altra cosa è l’accettazione di riscritture interessate della storia, cosa che non siamo in alcun modo disposti a far passare. Presidente Meloni, condannare la strage di Bologna senza riconoscerne e condannarne la matrice fascista è come condannare il frutto di una pianta velenosa, continuando ad annaffiarne le radici».

La nota di Palazzo Chigi

La premier ha parlato attraverso una nota: «Il governo continuerà a fare la sua parte in questo percorso per arrivare alla piena verità sulle stragi». Il testo definisce «terrorismo feroce» quello che firmò «una delle pagine più buie» della storia di Italia, senza però citarne la matrice fascista. La ministra dell’Università, la bolognese Anna Maria Bernini, ha parlato di «una strage oscena, orrenda, che i magistrati hanno definito di eversione neofascista». Per poi prendere le distanze da Bolognesi, che nel suo intervento ha attaccato la separazione delle carriere dei magistrati e il ddl sicurezza: «Qualunque collegamento con l’orrore della strage e l’attualità o l’attuale governo lo respingo senza se e senza ma». Ma Bernini è rimasta sul palco per tutto l’intervento di Bolognesi, «proprio il profondo rispetto che a titolo personale e come rappresentante del governo nutro nei confronti dei familiari delle vittime». In piazza i parlamentari bolognesi, fra cui Pier Ferdinando Casini ed Elly Schlein, che invita «anche chi governa a leggersi le sentenze». Sentenze al centro di un altro scontro: «Ci batteremo a ogni livello - ha detto il sindaco Matteo Lepore - affinché siano pienamente pubblicate le sentenze sulla strage, così come prevede la legge italiana e come invece impedirebbero il decreto del governo e la circolare dell’archivio di Stato».

RIPRODUZIONE RISERVATA