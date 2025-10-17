Bologna, Lucumí chiude il cerchio 

È rientrato anche Jhon Lucumí, reduce dagli impegni con la Colombia negli Stati Uniti, e domani a Cagliari il Bologna si presenterà quasi al completo. Nel gruppo che partirà oggi pomeriggio per la Sardegna l’unico assente resta l’attaccante Ciro Immobile, fuori dalla prima giornata per una lesione al retto femorale riportata contro la Roma il 23 agosto: anche ieri il centravanti ha svolto un lavoro differenziato, il suo rientro in gruppo è previsto la prossima settimana. Il tecnico Vincenzo Italiano potrà contare per la prima volta sull’ex Ibrahim Sulemana, reduce da un infortunio al ginocchio subito nella sosta precedente, subito dopo il trasferimento dall’Atalanta.

Vigilia

Oggi alle 11 gli elimiani eseguiranno la rifinitura a Casteldebole, alle 14 ci sarà la conferenza stampa dell’allenatore e, a seguire, la partenza per Cagliari. Ieri i felsinei hanno svolto un lavoro di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a campo ridotto. Per il Bologna inizia un tour de force con tre trasferte in una settimana: domani all’Unipol Domus, giovedì a Bucarest in Europa League col Fcsb, domenica 26 al Franchi con la Fiorentina. Anche per questo Italiano deve fare alcune valutazioni sulla formazione, soprattutto in difesa.

