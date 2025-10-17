VaiOnline
Gli avversari.
18 ottobre 2025 alle 00:30

Bologna, Lucumí chiude il cerchio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È rientrato anche Jhon Lucumí, reduce dagli impegni con la Colombia negli Stati Uniti, e domani a Cagliari il Bologna si presenterà quasi al completo. Nel gruppo che partirà oggi pomeriggio per la Sardegna l’unico assente resta l’attaccante Ciro Immobile, fuori dalla prima giornata per una lesione al retto femorale riportata contro la Roma il 23 agosto: anche ieri il centravanti ha svolto un lavoro differenziato, il suo rientro in gruppo è previsto la prossima settimana. Il tecnico Vincenzo Italiano potrà contare per la prima volta sull’ex Ibrahim Sulemana, reduce da un infortunio al ginocchio subito nella sosta precedente, subito dopo il trasferimento dall’Atalanta.

Vigilia

Oggi alle 11 gli elimiani eseguiranno la rifinitura a Casteldebole, alle 14 ci sarà la conferenza stampa dell’allenatore e, a seguire, la partenza per Cagliari. Ieri i felsinei hanno svolto un lavoro di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a campo ridotto. Per il Bologna inizia un tour de force con tre trasferte in una settimana: domani all’Unipol Domus, giovedì a Bucarest in Europa League col Fcsb, domenica 26 al Franchi con la Fiorentina. Anche per questo Italiano deve fare alcune valutazioni sulla formazione, soprattutto in difesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu