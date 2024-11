Bologna, lo scontro prosegue in Aula 

Scontro aperto fra centrodestra e di centrosinistra, a pochi giorni dalla chiusura della campagna per le Regionali, per le violenze in piazza di sabato a Bologna, dove i collettivi antifascisti, nel tentativo di raggiungere il corteo dell’estrema destra, sono entrati in contatto con le forze dell’ordine.

«Certa sinistra»

Poco dopo i disordini Giorgia Meloni ha attaccato una «certa sinistra che continua a tollerare e foraggiare i facinorosi». Su questa linea tutto il centrodestra, che rimprovera a Elly Schlein di tacere sulle violenze. E il vicepremier Matteo Salvini affonda: «Bisogna chiudere i centri sociali occupati dai comunisti, covi di criminali e zecche rosse». A replicare è il sindaco Matteo Lepore, che critica la gestione dell’ordine pubblico e accusa l’esecutivo: «Il governo ha mandato le camicie nere a Bologna».

«Parlate dell’alluvione»

Le scintille coinvolgono anche la giustizia, con Salvini che si scaglia contro la giudice Silvana Albano: «Chi stravolge e boicotta le leggi dovrebbe dimettersi e fare politica con Rifondazione Comunista». Le opposizioni invece accusano la destra di fomentare il conflitto con le toghe, Schlein parla di «clima inaccettabile di attacco ai giudici». Tutto questo accade a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale del centrodestra fissata per stasera. Sul palco, accanto alla candidata Elena Ugolini, saliranno Meloni, Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. E il sindaco Lepore ieri incalzava: «Mi aspetto che domani la presidente Meloni, invece che commentare disordini, dica cosa possiamo fare per le aree colpite dall’alluvione». Il sindaco usa parole nette per attaccare il governo sulla gestione della manifestazione di Casapound, «esattamente in mezzo» a giorni delicati di corsa elettorale. Gli replica una dura nota della prefettura. Intanto il candidato alla presidenza del centrosinistra, Michele De Pascale, che pure condanna le violenze in piazza, non usa mezzi termini: «Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte e non andrebbero autorizzate manifestazioni che hanno finalità di apologia del regime fascista». Un passo in avanti rispetto a quanto già detto da Schlein, che ha contestato il luogo della manifestazione delle «destre estreme», troppo vicino alla Stazione di Bologna, «una ferita aperta per il Paese». Mentre per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs la manifestazione non doveva essere proprio autorizzata in una «città medaglia d’oro alla Resistenza».

«Caccia all’agente»

Di tutt’altro tenore i commenti nel centrodestra. Salvini parla di «caccia al poliziotto dei delinquenti rossi». La Lega propone una ricognizione di tutti i centri sociali e il vicesegretario Andrea Crippa, rivolgendosi al governo e al Parlamento, propone di chiuderli subito con una legge. FdI stigmatizza l’atteggiamento della sinistra, «che avalla le violenze». E da Maurizio Gasparri, di Forza Italia, arriva la stoccata più pungente verso i dem: «Le posizioni della Schlein ci stanno portando alle soglie del brigatismo». Intanto Casapound annuncia che tornerà in piazza per replicare a uno «stantio antifascismo istituzionale». «Non ci faremo intimidire», risponde l’Anpi.

