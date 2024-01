Bologna ko ai rigori, vince la Fiorentina 

Fiorentina 5

Bologna 4

Fiorentina (3-4-1-2) : Christensen; Quarta (5' sts Mina), Milenkovic, Ranieri; Kayode, Maxime Lopez, Duncan (27' st Mandragora), Biraghi (27' st Parisi); Barak (15' st Bonaventura); Ikoné (15' st Nzola), Beltran (33' st Arthur). In panchina: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Pierozzi, Infantino, Amatucci, Brekalo. Allenatore Italiano.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi (42' st Calafiori), Kristiansen; Aebischer (42' st Moro), Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. In panchina Ravaglia, Bagnolini, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Van

Hooijdoonk, Fabbian, Urbanski). Allenatore Motta.

Arbitro : Marchetti di Ostia.

Note : ammoniti Ferguson, Saelemakers e Bonaventura. Sequenza dei rigori: Mandragora (gol), Fergusson (gol), Arthur (gol), Zirkzee (gol), Milenkovic (gol) Orsolini (gol), Mina (gol), Calafiori (gol), Posch (fuori), Lopez (gol).

Firenze. Una sfida infinita che, dopo 120 minuti senza gol, si è risolta quando Posch ha calciato, fallendolo, l’ultimo calcio di rigore per il Bologna. A quel punto, sul dischetto è andato Maxime Lopez che ha regalato alla sua Fiorentina il passaggio del turno. Ora la formazione guidata da Vincenzo Italiano dovrà aspettare la partita odierna tra Milan e Atalanta per scoprire chi affronterà in semifinale.

A sorpresa Italiano schiera una formazione con una difesa a tre formata da Ranieri, Milenkovic e Quarta, una linea di centrocampisti a cinque con Biraghi e Kayode esterni e al centro Duncan, Maxime Lopez e Barak e Beltran che affianca Ikone. Dall'altra parte Motta rispondeva con un 4-5-1 affidandosi al centro dell'attacco a Zirkzee e affidandosi alle giocate di calciatori come Orsolini, Saelemaekers e Ferguson. I viola partono cercando di aggredire sin da subito la metà campo rossoblù che però rispondono con veloci contropiedi. Proprio su uno di questi gli ospiti sfiorano il gol al 32': Orsolini prende la palla e s'invola verso la porta ma calcia addosso a Milenkovic. Due minuti e Bologna ancora vicino al gol sempre con Zirkzee che tira a colpo sicuro ma la palla si alza e scheggia la traversa. Nella ripresa, tanti cambi ma la partita non si sblocca. E non servono neanche i supplementari per vedere un gol. Si va ai rigori e Posch fallisce quello decisivo.

