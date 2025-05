Bologna, Italiano non è più “un perdente di successo” 

Bologna. Una città in festa. Bologna è andata a dormire tardi e c'è chi non l'ha fatto proprio. I tifosi rimasti in città per la finale di Coppa Italia al triplice fischio hanno invaso il centro, aspettando e sperando di poterlo rifare per le inevitabili celebrazioni.

Torna in città un trofeo che mancava da 51 anni e che tanti significati: per Italiano, che si scrolla di dosso l'etichetta “perdente di successo” e che domenica sera tornerà a Firenze fresco di trionfo, nella piazza in cui perse una finale di Coppa Italia nel 2023 e due finali di Conference League. Per Sartori, l'uomo mercato che ha disegnato questo Bologna, l'uomo del miracolo Chievo e che ha contribuito a rendere grande l'Atalanta, che conquista il primo trofeo della carriera dopo due finali di Coppa Italia perse a Bergamo. Per i rossoblù e per il club, al primo trionfo dell'era Saputo, in grado di dare continuità alla qualificazione in Champions della scorsa stagione.

Ripetersi sembrava impossibile e invece un anno dopo, con un nuovo allenatore e una squadra ritoccata con le cessioni di diversi pezzi da novanta (Calafiori, Zirkzee e Saelemaekers), conquista la Coppa Italia, stacca il pass per l'Europa League aspettando di capire se nel weekend avrà ancora risorse fisiche e nervose per tenere aperta la corsa al quarto posto. Ma salendo di livello mettendosi addosso l'etichetta di vincente.

