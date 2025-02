Bologna in volata Un autogol regala la vittoria ai rossoblù 

Bologna 2

Torino 2

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Holm (42' st Calabria), Beukema, Lucumi (1' st Casale), Miranda, Freuler, Moro (42' st Aebischer), Ndoye, Pobega (37' st Fabbian), Dominguez (31' st Cambiaghi), Castro. In panchina Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Calabria, Lykogiannis, De Silvestri, El Azzouzi, Aebischer, Fabbian, Orsolini, Dallinga. All. Italiano.

Torino (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic, Walukiewicz (9' st Pedersen), Maripan, Coco, Borna Sosa (36' st Biraghi), Casadei, Linetty (17' st Gineitis), Lazaro (36' st Masina), Vlasic, Karamoh (17' st Elmas), Adams. In panchina Paleari, Donnarumma, Masina, Pedersen, Dembelè, Elmas, Gineitis, Dalla Vecchia, Sanabria, Salama). All. Vanoli.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti: nel pt 20' Ndoye, 37' Vlasic; nel st 20' Elmas, 25' Ndoye (rigore), 45' autogol Biraghi.

Note : angoli 8-2 per il Bologna. Rec. 1' e 4'. Ammoniti: Linetty, Gineitis, Masina, Karamoh.

Partita pazza al Dall'Ara: il Bologna riprende la rincorsa all'Europa battendo in rimonta, all'ultimo respiro, il Torino, grazie a un'autorete di Biraghi, che su tiro di Castro incappa nella deviazione decisiva. Bologna, avanti, con Ndoye, il Toro ribalta i padroni di casa con Vlasic ed Elmas. La squadra di Italiano non molla e mette la freccia con un rigore di Ndoye, poi c'è l'autorete al 90', quando sembrava finita con la seconda frenata dopo il pareggio di Lecce. Invece, arriva l'episodio che svolta le prospettive rossoblù e condanna il Torino al primo ko di questo 2025. Il Bologna cercava la vittoria per riprendere la rincorsa all'Europa dopo il pareggio di Lecce, cercava una scossa il Torino, imbattuto nel 2025 come i rossoblù.

E’ stato un match dalle mille emozioni e ribaltamenti di fronte, che ha cambia e ricambiato padrone. E cinque minuti dal termine è Adams ad avere sul destro il colpo da tre punti, ma Skorupski si salva in angolo e a due minuti dal triplice fischio è Freuler a spedire fuori il colpo di testa sottomisura. Ma non è finita: sull'ultimo ribaltamento, Castro tenta un tiro-cross diretto fuori, Masina e Biraghi sono incerti e quest'ultimo spiazza Milinkovic. Il Bologna vince e riprende la rincorsa all'Europa.

