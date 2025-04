Bologna in piazza per l’Europa Scontri al sit-in contro il riarmo  

Da una parte la manifestazione dei sindaci per l’Europa nello spirito di Ventotene, dall’altra quella con gli scontri fra la polizia e i manifestanti contro il riarmo: è stata una piazza dai due volti quella della domenica a Bologna. In piazza del Nettuno il sindaco Matteo Lepore e la sindaca di Firenze Sara Funaro hanno chiamato a raccolta qualche migliaio di persone per una riedizione della manifestazione promossa da Michele Serra in piazza del Popolo a Roma il 15 marzo, per chiedere un'Europa più unita. In contemporanea Potere al Popolo, insieme ai collettivi degli studenti e altre sigle della galassia antagonista aveva organizzato un presidio nella poco distanze piazza San Francesco, per dire no alle politiche di riarmo dell'Unione Europea.

Un presidio che si è trasformato in un corteo con l’intenzione di raggiungere la piazza dei sindaci: in via Ugo Bassi, la strada centrale che collega le due piazze, i manifestanti si sono però trovati di fronte il cordone di polizia e quando hanno provato a sfondarlo c’è stato un piccolo tafferuglio. I poliziotti hanno respinto il corteo con gli scudi ed è volata qualche manganellata. Lepore e Funaro avevano posto l’accento sulla contrarietà al riarmo dei singoli stati e sulla volontà di chiedere un'Europa più forte e coesa. Una piazza ispirata dallo spirito di Ventotene, come ha sottolineato, in un videomessaggio che ha aperto la manifestazione, Romano Prodi. «Bisogna andare avanti anche nei momenti difficilissimi. Pensate nel 1941 cos’era l'Italia quali novità c’erano nella testa di quelli che avevano scritto il Manifesto di Ventotene. Il mondo va veloce e noi andiamo troppo adagio».

