Lazio 1

Bologna 2

Lazio (4-3-3) : Provedel 4,5; Lazzari 5 (77’ Pellegrini sv), Patric sv (11’ Casale 5), Gila 6, Marusic 5; Guendouzi 6, Cataldi 5,5, Luis Alberto 5 (77’ Kamada sv); Isaksen 6,5 (65’ Pedro 5), Immobile 6 (65’ Castellanos 5), Felipe Anderson 6,5. In panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, André Anderson, Napolitano, S. Fernandes. Allenatore Sarri.

Bologna (4-1-4-1) : Skorupski 6; Posch 5, Beukema 6,5, Lucumi 5,5, Kristiansen 5,5 (85’ Calafiori sv); El Azzouzi 6,5 (73’ Aebischer 6); Orsolini 6,5 (85’ Lykogiannis sv), Ferguson 7, Fabbian 7 (73’ Urbanski 6), Saelemaekers 6,5 (73’ Ndoye 6); Zirkzee 7,5. In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Ilic, Corazza, De Silvestri, Karlsson, Odgaard. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Maresca.

Reti : 18’ Isaksen (L), 40’ El Azzouzi (B), 80’ Zirkzee (B).

Note : ammoniti Fabbian (B), Cataldi (L), El Azzouzi (B), Marusic (L), Aebischer (B).

Roma. Maurizio Sarri sperava di festeggiare con una vittoria la centesima partita alla guida della Lazio in Serie A: a contraddire il tecnico ci pensa un Bologna formato Champions League. Quello di ieri era a tutti gli effetti uno scontro per il quarto posto: i rossoblù volano a 45 punti, otto in più dei capitolini (che però giovedì recupereranno il match col Torino). Dopo due terzi di campionato, la Lazio non è riuscita a ottenere continuità: non è bastato il successo col Bayern Monaco di mercoledì, che pure aveva galvanizzato l’ambiente, a evitare la nona sconfitta in campionato. Quarta vittoria di fila invece per i felsinei, ora con l’Atalanta al 4° posto.

La gara

Prima del calcio d’inizio, sugli spalti compare uno striscione dedicato a Sinisa Mihajlovic (“Sinisa nel cuore”), ex leggenda laziale e poi amatissimo tecnico rossoblù. Le fatiche di Champions sembrano non aver appannato la Lazio, che parte molto aggressiva, schiacciando il Bologna nella sua metà campo. Dopo appena 11 minuti, Patric alza bandiera bianca per un problema muscolare, costringendo Sarri a inserire Casale. I padroni di casa tuttavia non rallentano la manovra, anzi la accelerano: al 13’ Immobile si vede annullare un gol per fuorigioco, cinque minuti più tardi si consola servendo l’assist per il mancino di Isaksen (al secondo gol in A). Il gioco laziale è verticale e, dopo settimane di appannamento, produce tanti tiri: saranno otto nella prima frazione, di cui sei in porta. Serve un errore biancoceleste al 39’ per ristabilire il pareggio: Luis Alberto appoggia all’indietro per Provedel, che si fa trovare impreparato e sbaglia il passaggio, favorendo Fabbian che serve El Azzouzi. Il giovane mediano segna, e dopo un consulto Var il gol viene convalidato. La ripresa offre ritmi molto più blandi, con la Lazio che non è più pericolosa. La stanchezza dei titolari si fa sentire, e gli emiliani ne approfittano e completano la rimonta con Zirkzee a 12’ dalla fine.

