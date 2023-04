Bologna europeo  Motta entusiasta  

Bologna 3

Udinese 0

Bologna (4-2-3-1) : Bardi 6; Posch 7.5 (25’ st De Silvestri 6), Soumaoro 6, Lucumi 6.5, Kyriakopoulos 6, Schouten 6.5, Moro 7.5 (25’ st Medel 6), Aebischer 6 (13’ st Orsolini 6.5), Ferguson 6.5 (14’ st Dominguez 6), Barrow 8 (14’ st Soriano 6.5), Sansone 5.5. In panchina: Ravaglia, Lykogiannis, Bonifazi, Sosa, Pyyhtia, Zirkzee. Allenatore Motta 7.

Udinese (3-5-2) : Silvestri 5.5; Ehizibue 5.5, Bijol 5.5, Zeegelaar 6, Ebosele 5 (1’ st Nestorovski 5), Samardzic 5 (29’ st Arslan 6), Lovric 6 (36’ st Abankwah sv), Pereyra 4.5, Udogie 5.5 (29’ st Masina 6), Beto 5.5, Thauvin 5 (29’ st Pafundi 6). In panchina: Padelli, Piana, Guessand, Buta. Allenatore Sottil (squalificato, in panchina Cristaldi) 4.5.

Arbitro : Ferrieri Caputi 6.

Reti : 3’ pt Posch, 12’ pt Moro; 4’ st Barrow.

Note : ammoniti Bijol e Lucumi. Angoli: 6-2 per l’Udinese. Recupero: 1’+2’; 5’.

Bologna. Lo spareggio per l’ottavo posto in classifica se lo aggiudica il Bologna. La squadra di Thiago Motta ritrova il successo casalingo, dopo i due punti ottenuti nelle ultime tre giornate rifilando tre reti all’Udinese: grazie al quinto centro stagionale di Posch, al primo in serie A del centrocampista Moro e a Barrow, grande protagonista della sfida. L’attaccante gambiano mette lo zampino nei primi due gol e segna il terzo, su assist di Moro, ritrovando la rete che mancava dal 16 ottobre (terzo gol in campionato). Motta ha rigenerato anche lui, ma soprattutto un Bologna che raggiunge all’ottavo posto la Fiorentina e resta agganciato al treno per l’Europa. Al Dall’Ara c’è entusiasmo: «E io ne sono felice, perché vuol dire che abbiamo vinto la nostra sfida». Ma Thiago Motta non si accontenta: «Possiamo fare meglio. Dopo il 2-0 abbiamo sofferto l’Udinese e il loro modo di giocare». «Sono orgoglioso dei ragazzi, perché giocano uno per l’altro e soprattutto nelle difficoltà si compattano».

