Bologna, è tutto troppo facile contro il Venezia 

Bologna 3

Venezia 0

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, De Silvestri (5' st Holm), Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Moro, Ndoye (37' st Dominguez), Odgaard (37' st Urbanski), Karlsson (19' st Orsolini), Castro (19' st Dallinga). All. Italiano.

Venezia (3-4-2-1) : Stankovic, Idzes, Svoboda, Sverko (30' st Altare), Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan (8' st Yeboah, 30' st Crnigoj), Haps (1' st Ellertsson), Oristanio, Busio, Pohjanpalo (40' st Raimondo). All. Di Francesco.

Arbitro : Massimi di Termoli.

Reti: nel pt 21 Ndoye (rig); nel st 24' Orsolini (rig), 25' Ndoye.

Note : ammoniti Sverko, Busio, Di Francesco.

Venezia sempre all’ultimo posto, Bologna che sfrutta bene l’effetto Dall’Ara e sale in classifica, andando a bussare ai piani alti. Con un rigore per tempo, la squadra di Italiano sbriga la pratica Venezia, prima di dilagare: al 21' rigore di Ndoye, nella ripresa, al 24' Orsolini, che un minuto dopo sforna l'assist per la doppietta dello svizzero. I rossoblù si rialzano, i lagunari sprofondano. Non è la capacità di reagire, che manca alla squadra di Italiano. Reduce da due sconfitte consecutive con i rivali della Lazio e Lille tra campionato e Champions, la squadra di Italiano si rialza. Si sblocca Ndoye, si conferma Orsolini, al sesto gol e al secondo assist stagionale, che spacca la partita entrando dalla panchina. Venezia? Non pervenuto, o quasi.

