Bologna è pazza di gioia 

Bologna . Si è svegliata tardi, Bologna. Dopo una notte di festeggiamenti. E la festa continua. La storica qualificazione alla Champions League è aritmetica. La festa era cominciata al rientro della squadra da Napoli, sabato notte, dopo la vittoria rossoblù targata Ndoye e Posch, con migliaia di tifosi che hanno atteso e festeggiato con la squadra al centro tecnico. Mancava però un dettaglio perché potesse esplodere in tutta la sua pienezza: la Roma non avrebbe dovuto vincere a Bergamo nel posticipo di domenica. Squadra, staff tecnico e dirigenziale del Bologna si sono radunati a Casteldebole per vedere la partita tra Atalanta e Roma e al triplice fischio la festa è esplosa: al centro tecnico e in Piazza Maggiore, dove i tifosi si sono riversati, tra cori, fuochi d'artificio e il ricordo di Sinisa Mihajlovic. La festa continuerà e sarà lunga una settimana almeno: perché mentre il Comune prepara i ringraziamenti e il sindaco Matteo Lepore ha già annunciato la consegna del Nettuno d'oro a società e protagonisti, il Bologna prepara il pullman scoperto per festeggiare dopo Bologna-Juventus la storica qualificazione per le vie della città, a distanza di 60 anni dalla prima e ultima partecipazione all'allora Coppa dei Campioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA