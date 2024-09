Bologna e Fiorentina, ecco le prime vittorie 

Roma. Roma, Fiorentina e Bologna battono un colpo. La prima vittoria del campionato delle tre big lascia il Torino in vetta, in attesa del derby, rende sempre più corta la classifica e più interessante il campionato. Vale molto il successo della Roma dopo giornate campali e contestazioni per l’esonero di De Rossi: l’ambiente ostile non deprime la squadra che vince dominando un’Udinese timida. Protagonista Dovbik, un gol e due assist, Juric comincia col piede giusto, ma i fischi proseguono anche dopo il 3-0 finale.

È Gudmundsson il trascinatore della Fiorentina: due suoi rigori trasformati nel suo debutto coi viola consentono di rimontare una Lazio eccellente, che protesta per il secondo penalty. Una prodezza di Castro regala il primo successo anche al Bologna che vince a Monza. Nesta ora rischia la panchina. Monza e Cagliari sono in fondo alla classifica, in attesa del Como che posticipa con l’Atalanta. Ma è un campionato che deve ancora scoprire le sue carte. La Juve inanella il terzo 0-0 di fila inserendo gradualmente i pezzi grossi del mercato dopo una partenza a razzo con i giovani. Il Napoli esce confortato dalla trasferta allo Stadium, nel giorno speciale di Antonio Conte, con un Lukaku deludente e un McTominay protagonista.

La Fiorentina ribalta la Lazio con una doppietta di Gudmundsson, al primo tempo da titolare. L’islandese trasforma due rigori e regala il primo successo della gestione Palladino contro una buona Lazio che avrebbe meritato il pari. Partita scoppiettante con Colpani che fa tremare il palo ma è De Gea che si mette in luce su varie conclusioni ben coordinate della Lazio, anche senza Castellanos. Il vantaggio di Gila, di testa, non fa una piega, poi Palladino si gioca la carta Gudmundsson che dopo 3’ trasforma d’autorità un rigore provocato da un pestone di Guendouzi. Poi varie occasioni non sfruttate, un palo di Guendouzi, e alla fine un contrasto di Tavares su Dodò che provoca il secondo penalty. Vorrebbe tirarlo Kean, ma Gudmundsson prende il pallone e realizza il 2-1.

Primo successo anche per il Bologna di Italiano che si sblocca in casa del Monza grazie a una saetta di Castro quando la partita sembrava avviarsi verso il pari. È un successo meritato perché gli emiliani attaccano con più convinzione, creano varie occasioni e passano col giovane Urbanski. Ma non trovano il raddoppio per cui il Monza recupera con un’iniziativa di Maldini e la prontezza di Djuric sulla respinta. Ndoye è molto attivo, ma alla fine è Castro a trovare una perla da lontano per lanciare Italiano e inguaiare Nesta, fermo a tre punti.

