Bologna e Fiorentina a caccia dell’Europa 

Il Bologna delle meraviglie di Thiago Motta contro la rediviva Fiorentina di Vincenzo Italiano. Due delle migliori realtà nazionali in campo oggi alle 19 al Dall’Ara nel recupero della 21esima giornata di campionato rinviata per consentire ai viola di partecipare alla nuova Supercoppa (formula con quattro squadre) disputata di recente in Arabia Saudita.

La Fiorentina è reduce dalla goleada al Frosinone, un 5-1 che le ha regalato il primo successo del 2024 e quota 37 punti in classifica. Italiano ha un Belotti in più (l’ex torinista è andato a segno contro i ciociari) ed è a caccia della continuità di risultati e prestazioni necessaria per restare in corsa per l’Europa. Biraghi e compagni già in questa stagione hanno superato gli emiliani due volte: a novembre nella gara d’andata (2-1) e il 9 gennaio nei quarti di Coppa Italia, partita terminata 5-4 ai rigori. La Fiorentina avrà a disposizione il difensore Luca Ranieri ma farà a meno di Martinez Quarta, squalificato. Resta in dubbio Parisi, sarà ancora assente Kouamé fresco vincitore con la Costa d’Avorio della Coppa d’Africa.

Il Bologna è sesto, un punto sopra i viola e in zona Europa League. Il tecnico Motta sta portando i rossoblù a vette impensabili a inizio stagione: «Sono contento per l’entusiasmo», ha detto dopo il successo col Lecce (4-0), «dobbiamo usarlo come benzina per lavorare sempre meglio e correggere le cose da migliorare, tenendo i piedi ben saldi a terra». La squadra è al completo, anche Calafiori (uscito domenica per una botta) dovrebbe essere a disposizione.

