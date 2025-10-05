Bologna da urlo Quattro gol al Pisa Show di Cambiaghi 

Bologna 4
Pisa 0
Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda, Moro, Freuler, Orsolini (1' st Bernardeschi), Odgaard (11' st Fabbian), Cambiaghi (11' st Rowe), Dallinga (30' st Dominguez). In panchina Ravaglia, Pessina, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Pobega, Ferguson, Castro). All. Italiano.
Pisa (3-5-2): Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti (1' st Meister), Tourè, Vural (18' st Cuadrado), Akinsanmiro, Marin, Leris (33' st Calabresi), Tramoni (1' st Angori), Nzola (33' st Buffon). In panchina Nicolas, Scuffet, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Hojholt, Piccinini, Moreo, Maucci, Lorran. All. Gilardino.
Arbitro: Abisso di Palermo.
Reti: nel pt 24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini; nel st 7' Odgaard.
Note: espulso Tourè al 36’ pt.
Basta un tempo al Bologna per regolare la pratica Pisa. Cambiaghi, fresco di convocazione in nazionale, al 24' di destro anticipa Canestrelli e segna la rete d’apertura. Lo stesso Cambiaghi 14 minuti dopo ruba palla a Tourè che lo stende al limite: esplusione per il pisano e punizione trasformata da Moro. Cambiaghi ci mette l'assist per Orsolini, che prima dell'intervallo segna il 3-0.
A inizio ripresa arriva pure il 4-0 firmato da Odgaard con una conclusione dal limite deviata da Caracciolo. Gilardino prova a ridisegnare la squadra con gli inserimenti di Meister, Angori e Cuadrado, ma senza esito. Il Pisa non c'è, il Bologna è tornato.
