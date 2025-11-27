Bologna da urlo Italiano brinda  anche in coppa  

Bologna 4

Salisburgo 1

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea, Heggem (25' st Vitik), Lucumi, Miranda; Pobega (29' st Moro), Ferguson; Orsolini, Odgaard (25' st Fabbian), Bernardeschi (25' st Dominguez); Dallinga (37' st Castro). in panchina Pessina, Franceschelli, Holm, Casale. All. Italiano.

Salisburgo (4-2-3-1): Schlager; Latner; Gadou, Rasmussen, Terzic; Bidstrup, Diabate (15' st Alajbegovic), Bischoff (28' st Lukic), Yeo (15' st Ratkov), Vertessen (28' st Aguilar), Baidoo (37' st Konate). In panchina Hamzic, Kratzig, Diambou, Lukic, Trummer, Aguilar, Schuster. All. Letsch.

Arbitro: Igor Pajac (Croazia).

Reti: nel pt 26' Odgaard, 33' Vertessen; nel st 6' Dallinga, 8' Bernardeschi, 41' Orsolini.

Note: angoli 6-1 per il Bologna. Rec. 1' e 3'. Ammoniti: Vertessen, Yeo.

Dopo aver svoltato in campionato, conquista il successo necessario per indirizzare sulla retta via anche l'avventura in Europa League: missione compiuta, Salisburgo schiantato con le reti Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Prima vittoria al Dall'Ara in Europa League, tra l'altro, e sono 3 punti che valgono doppio, in uno scontro diretto per gli spareggi per gli ottavi e che rimettono il Bologna in corsa anche per l'ottavo posto e la qualificazione diretta, distanti 2 sole lunghezze a tre gare dal termine del girone. Il Bologna preme e trova il vantaggio al minuto 26, quando sul cross di Orsolini, Odgaard non perdona con una conclusione simile a un rigore in movimento. Il Bologna qualcosa concede alle ripartenze degli avversari e il pari arriva al 33’ con la terza rete in cinque gare di Vertessen.

La ripresa

Il Bologna decolla nella ripresa. Al 6’, filtrante di Miranda per Dallinga che non sbaglia a tu per tu con Schlager. Due minuti dopo ancora il Bologna: cross da destra di Zortea e Bernardeschi torna a segnare dopo sei anni in Europa. Conti chiusi, anche perché Ravaglia cinque minuti dopo neutralizza Vertessen prima e Ratkov poi. Fabbian sfiora il 4-1, come pure Castro: alla fine arriva, con Orsolini. Altra vittoria e altra goleada dopo Udine, il Bologna vola anche in Europa, nonostante le tante assenze.

