Bologna da urlo Bernardeschi show 

Celta Vigo 1

Bologna 2

Celta Vigo (3-4-3): Radu, J. Rodriguez, Starfelt, Ristic, Carreira, Beltran (34' st Roman), Moriba, Mingueza (22' st Mingueza), Zaragoza (1' st Alvarez), Iglesias (22' st Jutgla), Swedberg (22' st Aspas). In panchina Villar, Fernandez, D. Rodriguez, Alonso, Sotelo, Alvarez, Lago, El Abdellaoui. All. Giraldez.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda, Moro (43' st Odgaard), Pobega (43' st Ferguson), Bernardeschi (35' st Orsolini), Fabbian, Rowe (22' st Cambiaghi), Castro (35' st Dallinga). In panchina Pessina, Franceschelli, Zortea, Lucumi, Dominguez. All. Italiano.

Arbitro: Petrescu (Romania).

Reti: nel pt 17' Zaragoza; nel st 21' Bernardeschi (rigore), 29' Bernardeschi.

L'impresa è servita, il Bologna sale a 2 punti dall'ottavo posto e lo fa in rimonta con la doppietta del suo numero dieci. Svantaggio al 17’ di Zaragoza, il Bologna spreca. La rimonta nella ripresa. Prima con Pobega, ma il gol è annullato dal Var per fuorigioco. Poi il rigore di Bernardeschi (fallo su Pobega), quindi ancora Bernardeschi, che a tu per tu con Radu mantiene ancora la freddezza di poco prima e sigla la doppietta personale. Quarto gol nelle ultime cinque gare.

RIPRODUZIONE RISERVATA