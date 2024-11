Bologna, col Lille puoi solo vincere 

Bologna a caccia del primo gol e della prima vittoria in Champions. Alle 21, al Dall'Ara, arriva il Lille per la quinta giornata e per la squadra di Italiano è match da dentro o fuori: i rossoblù sono infatti trentunesimi, con un punto, ancora lontani dalla 24ª posizione che vale l'accesso ai playoff per gli ottavi. «Vogliamo riempire le caselle vuote alle voci gol e vittoria: siamo ancora dentro e ci proveremo con tutti i nostri, perché vogliamo tenere vive le possibilità di passare il turno», ha detto Italiano, che non intende fare calcoli, ma puntare sugli uomini più in forma, consapevole però che il ko con la Lazio e un'ora in inferiorità numerica potrebbe aver lasciato il segno: «Il Lille sta facendo molto bene in campionato e in Champions: sta a noi ora alzare il livello». In Europa il Bologna ha pareggiato a domicilio con lo Shakhtar prima dei tre ko consecutivi con Liverpool, Aston Villa e Monaco e in campionato è ottavo, già distaccato di 10 lunghezze dalla zona Europa League e a 7 punti dal sesto posto, pur dovendo recuperare una gara con il Milan. Il Lille, invece, ha battuto Atletico e Real, fermato la Juventus sul pareggio e perso solo con lo Sporting Lisbona e in Ligue 1 è quarta. Italiano recupera Ndoye e Skorupski. Rispetto alla trasferta con la Lazio dovrebbero cambiare i laterali di difesa, con l'ingresso di Lykogiannis e Posch. Castro è favorito su Dallinga in attacco, dubbio anche in mediana, dove Pobega dopo l'espulsione con la Lazio potrebbe lasciar spazio a Moro.

RIPRODUZIONE RISERVATA