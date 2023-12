Bologna, che tonfo! L’Udinese può respirare 

Udinese 3

Bologna 0

Udinese (3-5-1-1) : Okoye, Joao Ferreira, Perez, Kristensen, E- bosele (24' st Zarraga), Lovric, Walace (35' st Samardzic), Pa- yero, Kamara (43' st Masina), Pereyra (35' st Thauvin), Lucca (43' st Success). In panchina Silvestri, Padelli, Quina, Tikvic, Camara, Kabasele. All. Cioffi.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Posch (10' st Lucumì), Beuke- ma, Calafiori, Kristiansen (10' st Fabbian), Freuler, Moro (10' st Aebischer), Urbanski (30' st Van Hooijdonk), Ferguson, Sae- lemaekers (10' st Orsolini), Zir- kzee. In pan. Ravaglia, Bagno- lini, Corazza, El Azzouzi, Lyko- giannis, De Silvestri. All. Motta

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : nel pt 24' Pereyra; nel st 3' Lucca, 7' Payero.

Udine. L'Udinese trova la prima vittoria casalinga della stagione annichilendo un Bologna irriconoscibile e forse per la prima volta schiacciato dal peso dell'alta classifica. Non c'è mai stata partita, come dice il 3-0 finale: i bianconeri hanno corso di più, giocato meglio e sfruttato tutte le occasioni. Per gli ospiti, una bocciatura sonora anche per il nervosismo palesato a risultato acquisito da parte dei bianconeri. Al 24', su corner, fucilata di Payero dal limite e sulla corta respinta del portiere irrompe capitan Pereyra insacca il vantaggio. Nella ripresa Lovric tira, Lucca interviene al volo e non dà scampo a Skorupski. Il Bologna è alle corde e al 7' Payero lo mette ko.

