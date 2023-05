bologna, che recupero 

Bologna 2

Napoli 2

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch (29' st De Silvestri), Bonifazi (29' st Medel), Lucumì, Cambiaso, Ferguson, Schouten, Dominguez, Aebischer (15' st Sansone), Arnautovic (15' st Zirkzee), Barrow (15' st Moro). In panchina Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, Pyyhtia. Allenatore Motta.

Napoli (4-3-3) : Gollini, Bereszynski, Rrhamani, Kim (33' st Jesus), Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski (41' st Gaetano), Zerbin (33' st Zedadka), Osihmen (21' st Simeone), Kvaratskhelia (21' st Raspardori). In panchina Meret, Marfella, Di Lorenzo, Ostigaard, Demme, Ndombelè. Allenatore Spalletti.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel pt 14' Osimhen; nel st 9' Osimhen, 19' Ferguson, 39' De Silvestri. Note: ammoniti Kim, Dominguez, Rrhamani, Bereszynski.

Bologna. Il Bologna rimonta il doppio svantaggio con i campioni d'Italia e resta in corsa per l'ottavo posto. Skorupski sbaglia, Osimhen, con una doppietta (al 25° sigillo), non perdona. Ma il Bologna ha gambe, cuore e testa per reagire, al cospetto di un Napoli che prosegue la festa scudetto in campo e fuori, onorando l'impegno e aspettando gli annunci sul futuro del tecnico Spalletti e dell'uomo mercato Giuntoli.

La partita

Spalletti ricorre al turn over per concedere chance a Gollini, Bereszynski e Zerbin, Motta deve rinunciare allo squalificato Orsolini (oltre ai lungodegenti Kyriakopoulos, Soriano e Soumaoro) e schiera Aebischer nel tridente con Arnautovic e Barrow. È una partita bloccata e tattica in avvio: a stapparla ci pensa un errore in costruzione di Skorupski, che cercando Cambiaso passa il pallone a Osimhen, che a porta vuota insacca.

Il secondo tempo

Il Bologna inizia la ripresa come aveva finito il primo tempo: all'attacco. Ma i padroni di casa sbagliano, il Napoli no: al 9’, Barrow perde palla sulla trequarti, Bereszynski recupera e verticalizza per Osimhen, che solo davanti a Skorupski segna il 2-0 con un diagonale basso che sembra chiudere il match. Ma Motta cambia il tridente al quarto d'ora, inserendo Zirkzee, Moro e Sansone. Quest'ultimo con una conclusione al 19’ chiama Gollini alla prima parata: sulla respinta si avventa Ferguson, che accorcia le distanze. Il Napoli avrebbe le occasioni in contropiede per chiuderla ma, al 39’, un altro subentrato, Lorenzo De Silvestri trova il colpo di testa del 2-2, con i rossoblù più volte vicini al vantaggio nel recupero, ma l'assalto non riesce, con un gol annullato per fuorigioco a Sansone.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata