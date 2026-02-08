VaiOnline
09 febbraio 2026 alle 00:39

Bologna, che delusione 

Roma. Nuova amarezza per il Bologna. Doveva essere la gara della riscossa e invece il derby emiliano risulta fatale ai padroni di casa che cedono al Parma in recupero dopo avere giocato oltre un’ora in dieci per il rosso a Pobega. Ora sono quattro ko di fila e per Italiano può essere un inciampo che avrà conseguenze per il tecnico. Per il Parma sono tre punti che l’allontanano dalla zona salvezza mentre per i felsinei quella europea è definitivamente compromessa. Ma è una giornata importante per la lotta per non retrocedere perché il Lecce ottiene una vittoria sospirata alla fine sull’Udinese con una punizione magistrale di Banda, sostituzione lungimirante di Di Francesco, che si allontana dal terzultimo posto. E diventa ancora più amaro il pareggio subito nel recupero dalla Fiorentina col Torino perché ora i viola sono a -3 dai pugliesi. Alle loro spalle Verona e Pisa si sono affrontate senza gol con un pareggio che ha il sapore dell’addio alle speranze di salvarsi.

