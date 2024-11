Bologna beffato: il Monaco vince all’87’ 

Bologna 0

Monaco 1

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Miranda (47’ st Odgaard), Freuler, Moro (1’ st Pobega), Iling-Junior (23’ st Orsolini), Fabbian (36’ st Ferguson), Ndoye, Castro (23’ st Dallinga). Allenatore Italiano.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki, Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa (33’ st Caio Henrique), Camara (33’ st Matazo), Magassa, Akliouche, Golovin, Ben Seghir (26’ st Minamino), Embolo. Allenatore Hutter.

Arbitro : Aghayev (Azerbaigian).

Rete : st 42’ Kehrer.

Note : ammoniti Moro, Fabbian, Camara, Mawissa, Lucumi.

Bologna. Niente da fare per il Bologna, beffato ieri al Dall’Ara dal Monaco nella quarta giornata di Champions: i rossoblù si inchinano alla rete segnata dagli ospiti all’87’ da Kehrer. È la terza sconfitta per gli emiliani, che ancora non sono riusciti a segnare nella massima competizione continentale ha ancora segnato. L’unica rete realizzata (da Castro) è stata annullata per fuorigioco, stessa sorte toccata al gol di Singo per gli ospiti. La squadra di Italiano resta con un solo punto in classifica e nel prossimo turno, il 27 novembre, affronterà in casa il Lille che ieri ha pareggiato con la Juve.

