Bologna, attacco all’Europa 

C'è un tabù da sfatare, per il Bologna: perché la vittoria casalinga con il Milan manca dal 10 marzo 2002. Più lunga è solo l'attesa del successo interno con la Juventus: l'ultimo nel 1998.

Questa sera al Dall'Ara, alle 20.45, si recupererà la sfida tra Milan e Bologna rinviata il 26 ottobre scorso, a seguito dell'alluvione che colpì il capoluogo emiliano, con la coda polemica che ne seguì, compreso il ricorso al Tar per risarcimento danni presentato dal presidente rossonero Scaroni. All'appuntamento le squadre si presenteranno a quota 41 punti, a meno uno dal sesto posto della Fiorentina che significa Conference League. Sarà scontro diretto per l'Europa, con possibilità di aggancio in caso di pareggio o di sorpasso sulla Viola per l'eventuale vincitrice, che andrebbe a 3 punti dalla Lazio quinta.

Obiettivi

Punta all'Europa il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dal bruciante passo falso nel derby emiliano con il Parma e da un recente passato che ha visto i rossoblù frenare la rincorsa in trasferta, complici anche i pareggi di Empoli e Lecce. La sconfitta di Parma ha lasciato il segno e una coda polemica per il rigore concesso ai ducali e la mancata espulsione Cancellieri: coincidenza vuole che Italiano non abbia parlato alla vigilia, quando nelle settimane contraddistinte dai tre appuntamenti aveva sempre saltato la presentazione della terza partita. E' il segnale di un Bologna che non vuole disperdere energie e che soprattutto vuole mantenere il ritrovato passo casalingo: perché Freuler e compagni sono reduci da tre vittorie consecutive al Dall'Ara, contro Torino, Como e Monza.

I pezzi mancanti

Si punta al poker al cospetto di un Milan che cerca riscatto e che fin qui ha sofferto in trasferta, per coronare la rincorsa all'Europa. Italiano ci crede anche in virtù del fatto che sta recuperando i pezzi mancati nel girone di andata: da Aebischer a El Azzouzi, fino a Cambiaghi. Ma pure Ferguson e Orsolini, rientrati a Parma dopo tre settimane di stop, come pure Odgaard. Ancora fuori Holm, oltre a Pedrola. Ferguson si gioca una maglia con Moro a centrocampo, Orsolini con Dominguez saranno schierati davanti, mentre dietro Lykogiannis spera in una chance al posto di Miranda.

Sulla prestazione del suo Bologna a Parma, queste le parole di Italiano nell’immediato dopo gara del Tardini: «Nel primo tempo – ha detto - ci è mancata la stoccata negli ultimi metri, quello che ci è mancato totalmente è stato il secondo tempo. Il primo tempo mi è piaciuto tantissimo, il secondo no».

