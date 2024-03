Bologna, assalto respinto 

Atalanta 1

Bologna 2

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi 6.5; Scalvini 6.5 (21’ st Miranchuk 6), Djimsiti 6, Kolasinac 6; Zappacosta 6 (17’ st Holm 5), Koopmeiners 5, De Roon 5.5, Ruggeri 6 (44’ st Hien sv); Pasalic 6 (17’ st Ederson 5.5); De Ketelaere 5.5 (21’ st Scamacca 6), Lookman 6.5. In panchina: Musso, Vismara, Toloi, Palomino, Touré, Bakker, Adopo, Hateboer. Allenatore Gasperini 5.5.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 5.5; Posch 5 (1’ st Lucumì 6), Beukema 6, Calafiori 5.5, Kristiansen 6; Freuler 6, Ferguson 7; Orsolini 6 (1’ st Saelemaekers 6.5), Fabbian 6 (11’ st Urbanski 6), Ndoye 6.5 (42’ st Aebischer sv); Zirkzee 7 (36’ st Odgaard sv). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Corazza, El Azzouzi, Castro, Lykogiannis, De Silvestri. Allenatore Motta 7.

Arbitro : La Penna di Roma 6.5.

Reti : 28’ pt Lookman, 12’ st rig. Zirkzee, 16’ st Ferguson.

Note : ammoniti Posch, Koopmeiners, Holm, Ederson, Odgaard. Angoli: 6-2. Recupero: 0’ pt, 4’ st.

Bergamo. Zirkzee su rigore e Ferguson ribaltano il vantaggio iniziale di Lookman e il Bologna, infilando la sesta vittoria consecutiva, respinge l’assalto al quarto posto dell’Atalanta tenendosi la posizione-Champions e relegando i locali al sesto. Dopo un primo tempo a predominio nerazzurro, agli uomini di Motta è bastata una fiammata nel secondo nel giro di 6’, con Saelemaekers e Zirkzee protagonisti, per la rimonta da 3 punti.

Lookman è lesto ad aprire il punteggio in una partita tatticamente piuttosto chiusa, approfittando dalla corta respinta di Skorupski sul destro in corsa di Zappacosta servito da De Ketelaere a 2 minuti dalla mezzora di gioco. Bergamaschi padroni del campo o quasi e al vantaggio nerazzurro non segue subito la reazione della squadra di Motta, che preferisce non alzare i ritmi, e anzi è Beukema a evitare guai a 8’ dall’intervallo deviando sopra la traversa il tentativo di doppietta dalla lunetta del primo marcatore di giornata.

Nella ripresa la sfuriata bolognese produce il colpo di testa di Calafiori al decimo parato miracolosamente da Carnesecchi su angolo di Saelemaekers e il fallo di Koopmeiners sulla stessa ala belga, che lascia al suo assistman Zirkzee l’incombenza di pareggiare dal dischetto. L’olandese smista per Ndoye e la respinta col corpo di Ruggeri finisce per liberare al tiro Ferguson dal limite per una traiettoria imprendibile nell’angolino. Gasperini passa al 4-2-3-1 con Holm terzino e Scamacca dietro Miranchuk-Koopmeiners, Lookman, ottenendo un’azione a due Lookman-Scamacca nei pressi della mezzora con scarico per il tiro di De Roon bloccato da Kristiansen. I padroni di casa ci provano dalla distanza e da schema con Miranchuk e Koopmeiners, trovando però solo un angolo e l’ostacolo Zirkzee in piena area. Sipario su un successo esterno costruito intelligentemente, fortemente voluto e meritato.

RIPRODUZIONE RISERVATA