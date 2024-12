Bologna a testa alta a Lisbona però il punto serve a poco 

Benfica 0

Bologna 0

Benfica (4-2-3-1) : Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Kokcu (35' st Cabral); Akturkoglu (28' st Beste), Di Maria, Pavlidis (28' st Amdouni). In panchina Silva, Cabral, Barreiro, Schjelderup, Soares, Prestianni, Kaborè, Rollheiser, Gomes, Bajrami. All. Lage.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Posch, Beukema, Casale (29' st Lucumi), Holm (43' st Corazza), Ferguson, Moro (29' st Freuler), Urbanski (29' st Ndoye), Fab- bian (28' st Pobega), Iling Jun., Dallinga. In panchina Erlic, Co- razza, Castro, Odgaard, Bagno- lini, Ravaglia. All. Italiano.

Arbitro : Petrescu (Rom).

Lisbona. Il Bologna a testa altissima a Lisbona, contro il Benfica. Non basta per la vittoria, ma per uscire dal Da Luz con un punto sì. A due giornate dal termine della stagione regolare, il 24esimo posto che significa qualificazione ai playoff per gli ottavi, occupato dalla Dinamo Zagabria, è ancora raggiungibile, anche se è una speranza molto più che flebile. Manca l'aritmetica, insomma, per sancire la fine della corsa dei rossoblù. La trasferta di Lisbona, però, dice pure che il Bologna continua a crescere, capace di irretire e a tratti di fare la partita e mettere alle corde il Benfica, che non riesce a prendersi tre punti fondamentali per provare a giocarsi le chance di entrare nelle prime otto e comunque di blindare i playoff per gli ottavi.

RIPRODUZIONE RISERVATA