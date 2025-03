Bollino blu Unpli per la sagra del vitello 

La sagra del vitello di Triei ha il marchio di qualità. La cerimonia del riconoscimento ufficiale si è tenuta a Roma, nella Sala Koch del Senato, dove hanno presenziato, fra gli altri, il sindaco di Triei, Anna Assunta Chironi, il presidente della Pro Loco, Romolo Cabiddu, e Raffaele Sestu, da oltre trent’anni numero uno delle Pro loco sarde. La qualità dell’evento gastronomico, che da anni si svolge all’antivigilia di Ferragosto al parco di Mullò, è stata riconosciuta dall’Unpli nazionale. «La Pro loco e tutti i volontari partecipanti - è stato il commento degli amministratori - sono i fautori di questo successo, l’ossatura su cui poggia l’incessante lavoro di tante persone, svolto a presidio delle tradizioni, patrimonio immateriale della comunità. A tutti i nostri volontari e soci della Pro loco, che lavorano in modo sinergico con l’amministrazione, va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la costanza che da quasi quarant’anni mettono al servizio dell’intera comunità». Lunedì scorso, alla cerimonia di Palazzo Madama, ha preso parte anche Pietro Catzola, cuoco del Quirinale e originario di Triei. «Lo ringraziamo perché, anche in questa occasione, ha voluto supportarci, contribuendo a far conoscere e apprezzare sempre di più Triei». (ro. se.)

