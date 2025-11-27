VaiOnline
Sanità.
28 novembre 2025 alle 00:21

Bollini rosa per il San Francesco 

Tre bollini rosa per l’ospedale San Francesco e la Asl di Nuoro. L’iniziativa è della Fondazione Onda Ets, protagonista della cerimonia al ministero della Salute. È un riconoscimento biennale attribuito dal 2007 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle problematiche di salute femminile, ma anche di patologie trasversali a uomini e donne. I 370 ospedali premiati acquisiscono un valore distintivo nel panorama sanitario nazionale e fanno parte di una rete virtuosa riconosciuta.

«Siamo molto soddisfatti della riconferma dei 3 bollini rosa per il 2026-2027 - dice Angelo Zuccarelli, commissario dell’Asl 3 -. La commissione ha valutato positivamente i percorsi nelle specialità cliniche di Disciplina medicina del dolore e terapia del dolore, Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Pneumologia, Urologia, Neurologia, Oncologia medica e Ematologia, Diabetologia, quelli dedicati alla violenza sulla donna e una miriade di altri servizi (percorso donne migranti, convenzioni alberghiere, codice argento per l’anziano fragile)».

