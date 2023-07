Bollicine, la forza dei vitigni sardi 

Cannonau come Pinot Noir, accostamento meno blasfemo di quello che si possa pensare. Torbato, Vermentino, Nuragus, Vernaccia capaci di esprimere bollicine che tengono testa a Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio. La cantina Surrau di Arzachena, a marzo scorso, ha dato alla luce 15mila bottiglie di Cannonau, millesimato, metodo classico. Un “blanc de noirs”, per dirla con i suoni delle maison di Champagne, che dà il giusto termometro della qualità e professionalità ormai raggiunte dalle bollicine sarde con metodo classico. Un segmento che ha visto l’Isola protagonista a Napoli alla sesta edizione di Sparkle, curato da Vinoway Italia.

Napoli

«Questa tipologia di produzioni nell’Isola è aumenta del 30 per cento», ha spiegato soddisfatto Mariano Murru, presidente Assoenologi Sardegna, che ha tracciato un quadro dettagliato della realtà sarda. «La particolarità della Sardegna è che la produzione è ottenuta quasi del tutto dall’utilizzo di vitigni tradizionali e non dai classici Chardonnay e Pinot Nero. I vitigni più utilizzati sono il Torbato, il Vermentino, il Nuragus, la Vernaccia e il Cannonau, quest’ultimo vinificato in bianco», ha aggiunto Murru. «Vitigni della tradizione sui quali si è applicata una nuova tecnica di vinificazione che crea prodotti molto apprezzati dal consumatore attuale, più propenso al consumo dei vini bianchi fermi e in particolare spumantizzati. Una nuova opportunità per i nostri vitigni storici – aggiunge l’enologo – che possono finalmente essere apprezzati in una versione diversa ma altrettanto accattivante in grado di creare nuovo interesse sul mercato aiutando la comunicazione del vitigno e del territorio». Murru ha spiegato inoltre che la produzione italiana si attesta intorno ai 40 milioni di bottiglie, circa il 5% rispetto al metodo Martinotti (o metodo italiano) che raggiunge quota 800 milioni. Mario Siddi, appassionato enologo di Surrau spiega perché la scelta di un metodo champenoise con il Cannonau. «Ha dato risultati eccellenti, più interessanti dello stesso Vermentino, restituendo tutta le caratteristiche che deve esprimere un metodo classico, ricco di lieviti». Struttura, finezza, personalità. «Altissima qualità che abbiamo raggiunto dopo un lavoro scrupoloso in vigna».

I premi

Nella premiazione dei prodotti selezionati da Vinoway la Sardegna ha ricevuto una medaglia d’ oro per lo spumante metodo classico da uve Nuragus di Argiolas, Serdiana, e una medaglia d’oro per il metodo classico da Vermentino dell’azienda Coluccia, Porto Pollo Gallura, seguita dall’enologo Andrea Pala. Nel pomeriggio degustazione libera e una partecipata masterclass di 36 prodotti di eccellenza presentati da enologi, produttori e commentati da alcuni dei massimi esperti nazionali di spumante metodo classico e Champagne. L’Isola ha aperto le degustazione con Nuragus e Vermentino, si è distinta per finezza, piacevolezza, carattere e identità territoriale.

