Bollicine, buon cibo e profumi all’Exmè 

Cibo, gusto e profumi del territorio in compagnia di Coldiretti Nuoro Ogliastra e Onav delegazione di Nuoro. Mercoledì sera, all'Exmè, l'Onav ha organizzato una serata dedicata alla storia spumantistica con assaggio di 7 vini tra i più storicamente rappresentativi con "Bolle di storia. Viaggio nelle bollicine del passato". Un viaggio alla riscoperta degli antichi sapori. Nei giorni scorsi, l'Onav cittadino, post esami di fine aprile, ha concluso definitivamente il percorso cominciato con il 14esimo corso di primo livello con la consegna dei diplomi ai partecipanti; immancabile il brindisi in compagnia dei neo assaggiatori e esperti. Sulla stessa filosofia di gusto, conoscenza e qualità si muovono da sempre anche Coldiretti e Campagna amica Nuoro Ogliastra che per un breve periodo estivo si sposteranno al Cala Gonone Jazz Festival con l'intento di offrire una vetrina internazionale per l'agroalimentare sardo nel cuore di un'importante manifestazione.

L'iniziativa prenderà il via il 29 dalle 18.30 tra cantine e vini, birre artigianali, percorsi di degustazione, formaggio, miele e street food. Un metodo per avvicinare i turisti ai prodotti tipici, ma anche i residenti a Nuoro e Provincia alla riscoperta e approfondimento delle proprie eccellenze. (g. pit.)

