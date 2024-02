«Bollette triplicate, chiudiamo» 

Bollette dell’energia elettrica alle stelle, a Sant’Antioco chiude il supermercato Sigma del lungomare. I costi della gestione, con l’aumento dei prezzi dell’energia hanno dato il colpo di grazia all’attività commerciale aperta da oltre un decennio.

I problemi

L’attuale gestione, andava avanti dal 2018, e ha dovuto fare i conti con le difficoltà dettate in prima battuta dalla pandemia e successivamente dagli elevati importi delle bollette elettriche. I titolari lamentano anche alcune difficoltà riconducibili al non aver avuto nessun aiuto dalle istituzioni locali. «Siamo stati costretti a chiudere definitivamente il supermercato - dicono Marco Schirru e Sabrina Pinna - l’ultimo periodo è stato un continuo far fronte ai pagamenti. Le fatture dell’energia elettrica sono passate dai 15 mila euro di media che pagavamo i primi anni a 55 mila euro attuali. Come si fa ad andare avanti così? Purtroppo dobbiamo chiudere». All’aumento dei costi della gestione, c’è stato anche un considerevole calo delle vendite che i titolari dell’attività commerciale evidenziano, si sarebbero potute evitare se la struttura avesse avuto attorno gli spazi indispensabili per il parcheggio dei clienti con difficoltà di deambulazione e anche uno spazio per il carico e scarico delle merci. «L’ultimo periodo è stato un inferno - dicono Marco Schirru e Sabrina Pinna - pochissimi clienti, bollette e tasse da pagare. Abbiamo registrato un calo di oltre il 40 per cento».

Pochi incassi

La zona dove è ubicato il punto vendita, ormai chiuso definitivamente, è un punto di passaggio per i turisti, soprattutto durante la stagione estiva dove transitano migliaia di visitatori. «Infatti, durante l’estate riuscivamo a registrare anche dei buoni incassi - concludono i due commercianti - ma lavorare senza avere davanti una zona carico e scarico e addirittura delle forti difficoltà per l’accesso ai clienti con disabilità e ancora, le bollette quasi quadruplicate, diventa impossibile. Noi chiudiamo e andiamo via lasciando qua i sogni che avevamo quando abbiamo aperto. Ci resta il rammarico che con i soldi che abbiamo investito nell’attività, avremmo potuto acquistare un piccolo appartamento, invece, abbiamo registrato grosse perdite e posti di lavoro perduti.

