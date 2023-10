Bollette Tari troppo alte, il Comune interviene con 60 mila euro 

Sessantamila euro per abbassare gli importi delle bollette del Servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L’intervento sui costi della Tari, annunciato da tempo, è stato disposto dagli amministratori comunali di Fluminimaggiore che, nei giorni scorsi, hanno deliberato l’importo dai fondi del bilancio comunale. «Si tratta di una decisione che abbiamo voluto prendere sin dal momento del nostro insediamento – spiega il sindaco Paolo Sanna – perché ci siamo accorti che la parte della tassa relativa alla nettezza urbana ha subito un aumento. Un aumento che per noi è considerato ingiusto. Non potendo fare altro e in accordo con i colleghi della maggioranza, abbiamo deciso di destinare 60 mila euro, per venire incontro ai nostri concittadini. Si tratta di un piccolo segnale che vogliamo dare e che pensiamo sia per loro molto importante». La somma stanziata sarà ripartita sulla Tari dovuta al Comune e versata dai titolari delle attività commerciali della zona e dai residenti nel centro ex minerario. «Per il momento abbiamo pensato solo ai residenti e ai commercianti locali – conclude Sanna – poi si vedrà. Nei prossimi giorni provvederemo a disporre quanto stabilito».

