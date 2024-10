Bollette Tari, stangata con polemiche 

I rincari sulla Tari - come annunciato - ci sono stati. Un salasso per chi vive in case grandi: quasi il doppio per alcuni rispetto allo scorso anno, altri ancora lamentano un 30 per cento di aumento.

La polemica

«Aumenti eccessivi, a fronte di un servizio che è sempre lo stesso», lamentano molti cittadini che in questi giorni stanno ricevendo le cartelle della tassa sui rifiuti. «Paga di più solo chi vive in abitazioni che hanno una superficie oltre i 100 metri quadrati», spiega l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. Polemica che si allarga anche nella politica cittadina: «Aumenti ingiustificati», attacca il consigliere di minoranza Franco Camba.

Gli aumenti

I rialzi in bolletta vanno dalle 20 euro in più all’anno, sino a 160 euro circa, e addirittura la tassa risulta quasi raddoppiata per alcuni. Un caso su tutti è quello di Gigi Ragatzu, selargino doc: oltre 300 metri quadrati di casa, lo scorso hanno ha pagato 575 euro, quest’anno invece dovrà versare 729 euro. «Quasi il 27 per cento in più», racconta, «mi pare eccessivo, anche perché si tratta di una differenza rilevante a distanza di un anno, a parità di condizioni e di servizio». Quasi il doppio la tassa sui rifiuti che dovrà versare Cesare Salis: lo scorso anno poco più di 500 euro, quest’anno la bolletta riporta una cifra da versare che si aggira intorno ai 900 euro.

La minoranza

Rincara la dose il consigliere Camba: «Gli aumenti confermano che le promesse elettorali di poco più di due anni fa, basate sullo slogan “non ci saranno aumenti per tasse e imposte comunali”, vengono ancora una volta disattese dal sindaco. Il gruppo di minoranza non è disposto a condividere tale responsabilità che appartiene esclusivamente alla giunta e ai consiglieri che la sostengono».

L’assessore

Gli aumenti - precisa l’assessore Porqueddu - «li avevamo annunciati in Consiglio quando è stato approvato il piano economico finanziario che ha determinato le tariffe, non abbiamo mai nascosto niente. Rincari strettamente legati alla superficie dell’immobile, e soprattutto dipende dal nuovo metodo di calcolo di Arera. Detto ciò, abbiamo deciso di agevolare le famiglie con case di dimensioni ridotte e le attività commerciali, che in alcuni casi hanno avuto persino delle riduzioni in bolletta».

Le cartelle

Le bollette stanno arrivando nelle case dei selargini in questi giorni, in alcuni casi in contemporanea ai solleciti di pagamento destinati ai morosi della Tari, i cittadini che da anni non pagano il tributo. «Per il 2019 sono circa mille avvisi, altri 4mila e 600 riferiti a 2020 e 2021. L’obiettivo», ribadisce l’assessore Porqueddu, «è recuperare l’evasione degli ultimi anni per evitare rincari del tributo in futuro».

