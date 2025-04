Bollette Tari più care, scoppia la protesta 

Differenziare bene e produrre meno secco per pagare meno. Sull’onda delle percentuali record per la raccolta differenziata, a Monserrato il nuovo regolamento sulle tariffe dei rifiuti, con l’introduzione della tariffa puntuale, era stato approvato in Consiglio comunale ad aprile 2024 e presentato dall'amministrazione come una grande possibilità per pagare meno tasse.

Bollette più care

Eppure, la bolletta del saldo Tari 2024, in consegna in questi giorni, sta lasciando l’amaro in bocca ai cittadini. Non solo in tanti non hanno ravvisato i risparmi auspicati, ma in molti casi si sono verificati aumenti di svariate decine di euro, scatenando le proteste. Sotto accusa anche la presunta scarsa chiarezza nel comunicare i cambiamenti: non tutti avevano compreso il limite posto ai conferimenti del secco per non pagare maggiorazioni, né il fatto che la bolletta arrivata a novembre 2024 comprendesse un acconto del 75% e non il pagamento dell’intera tariffa.

Le lamentele

«Non c’è stata una buona comunicazione, quando a novembre è arrivato l’acconto abbiamo pagato, ma l’arrivo del saldo ha sorpreso la gente, diciamo che è stato un uovo di Pasqua con una sorpresa amara», spiega Giuseppe Orrù. «Si parlava di un risparmio con la nuova gestione, visto che siamo un comune virtuoso per la differenziata, poi però non è cambiato nulla e anche il servizio di igiene urbana non è migliorato». Per Alberto Cossu «ci si è tanto vantati che il paese è stato premiato per la raccolta dei rifiuti, dicendo che la Tari si sarebbe abbassata, invece questo saldo del 25% mandato ai cittadini da pagare entro 15 giorni è un colpo di grazia». Altri la prendono con filosofia. «Se c’è da pagare si paga, il punto non sono i 20-30 euro in più, ma il servizio dev’essere all’altezza: ci diano buste idonee, quelle dell’organico sono inutili», dice Marco Badas.

La minoranza

Attacca l’opposizione. «Come avevamo preannunciato quando venne fatto il nuovo bando, la Tari è aumentata. Le promesse erano tante, ma la realtà si è rivelata diversa», commentano in una nota congiunta Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao. «Ora che il nuovo appalto è a regime, la Tari è aumentata mediamente del 30%. La pulizia delle strade non è migliorata, non c'è un appalto del verde e paghiamo la gestione di un ecocentro non ancora realizzato. La mancanza di questo servizio fa aumentare i costi di conferimento, e la famosa tariffa puntuale si rivela inefficace al fine dell'abbattimento dei costi. È stata scarsa la comunicazione di come funzionasse e ci segnalano mancati sgravi a chi è stato virtuoso». Franca Cicotto mette in dubbio anche la determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche (la tassa è calcolata sul numero di persone nel nucleo, metri quadrati dell’abitazione e calcolo della tariffa puntuale). «Se il numero di occupanti viene preso in considerazione non dal 31 dicembre ma dal primo dell’anno, significa che se a quel nucleo si aggiunge un componente questo non paga la tassa».

