«Bollette tagliate per i box del mercato» 

Frutta e verdura sono sempre più care e alleggeriscono il portafoglio sia dei consumatori, ma anche di chi le vende. Tra le cause i rincari energetici, che negli ultimi anni, complice anche la situazione politica mondiale, hanno messo in crisi tutti i settori. A partire da quello agroalimentare, che ha dovuto fare i conti con un continuo aumento delle spese.

Qualcosa però in Sardegna sta cambiando: il mercato Agroalimentare di Sestu, infatti, sarà la prima struttura all’ingrosso in Italia a correre ai ripari attraverso la realizzazione di una comunità energetica, con la costruzione di un impianto fotovoltaico di 900 chilowattora e un vantaggio stimato di circa 3 milioni di euro,

Un progetto che non graverà economicamente sulle spalle dei 70 operatori, ma che sarà finanziato dall’ente Coagri Sardegna e dal fondo per lo sviluppo urbano sostenibile Jessica 2 , strumento finanziario della Commissione Europea attivato dalla Regione e gestito dal Banco di Sardegna.

Obiettivi

«Nel 2022 ci siamo resi conto che i rincari esorbitanti dei costi energetici stavano diventando insostenibili per i grossisti, tanto da vanificare buona parte dei profitti ottenuti dal lavoro e per evitare la chiusura delle attività siamo corsi ai ripari, così abbiamo pensato di creare una comunità energetica che ci permetterà di ottenere un doppio vantaggio: risolvere i problemi di ristrutturazione del tetto e ridurre del 20% i costi di energia che gravano sulle bollette degli operatori», ha spiegato il direttore della Coagri Giorgio Licheri.

Tariffe leggere

In soldoni, si tratta di far risparmiare ad ogni singolo box circa 1.680 euro all’anno e diminuire i costi condominiali dell’illuminazione dell’intera aerea commerciale. «Siamo molto soddisfatti di aver trovato la quadra» ha dichiarato Cenzo Pisano, presidente della Coagri Sardegna e operatore storico del mercato. «Contiamo di realizzare il progetto entro marzo 2024. Si tratta di un’operazione molto vantaggiosa per le nostre attività e non prevede alcun rischio, visto che si basa unicamente sul sostentamento del sole e sui bisogni di energia elettrica. Se produrremo energia in esubero andremo a cercare all’esterno soggetti pubblici e privati che vogliano aderire, interessati a risparmiare il 20% degli attuali consumi senza dover investire nulla».

