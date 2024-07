Bollette, scatta il piano anti-stangata 

Il Garante per l’energia corre ai ripari contro il caos bollette. L’addio definitivo al mercato tutelato, lo scandalo sui call center selvaggi che tempestano di chiamate gli utenti ancora senza un operatore privato e le mille tariffe proposte dalle compagnie in libera concorrenza che di concorrenziale non hanno però fino a ora nulla hanno obbligato l'Arera a trovare una soluzione tampone.

Novità

Ecco perché dal prossimo anno le bollette di luce e gas saranno più semplici da capire. Basterà un colpo d'occhio - spiega l'Arera, l'autorità per l'energia - per rendersi conto di prezzi e consumi. La nuova bolletta debutterà dal primo luglio del 2025, con un frontespizio uguale per tutti e con le principali informazioni generali. Poi uno “scontrino dell'energia”, per capire immediatamente consumi e prezzi.

I venditori avranno 12 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi all'invio della nuova bolletta. «Una riforma auspicata da tempo e da più parti, che evolve la struttura introdotta nel 2014 con la bolletta 2.0, allineando le informazioni per tutti e rendendole ancora più chiare e semplici, ma soprattutto dando rilevanza al ruolo dei consumatori, mettendoli in grado di verificare i consumi e le proprie scelte di efficienza energetica e di comparare agilmente il proprio profilo con le proposte del mercato», commenta il presidente di Arera Stefano Besseghini.

Punti di riferimento

In dettaglio la nuova bolletta sarà composta da un frontespizio unificato, che corrisponde alla prima facciata della bolletta in cui i venditori sono tenuti a riportare l'importo da pagare e tutte le informazioni essenziali sul cliente sul tipo di servizio in cui è rifornito, sul contratto di fornitura, su fatturazione e pagamenti, etc. Poi un scontrino dell'energia, che riporterà la formazione del costo complessivo dell'energia in relazione ai volumi consumati secondo la struttura quantità x prezzo, suddiviso in “quota consumi” e “quota fissa”, più la “quota potenza” per l'energia elettrica, e ulteriormente dettagliato per voci di spesa (vendita e 'rete e oneri'). In questa sezione saranno riportate separatamente anche l'Iva e le accise, eventuali bonus, altre partite (interessi di mora, prodotti e/o servizi aggiuntivi etc.) e il canone Rai.

Salasso

Nel mentre, a confermare le polemiche su un mercato che ha registrato enormi rincari ma pochissimi cali, è arrivata l’indagine della Cgia di Mestre sulle tariffe medie proposte da prima della pandemia. «Tra il 2019 e il 2023 le bollette dell’energia elettrica sono rincarate del 108% e quelle del gas del 72,1%», sottolinea l’Ufficio studi della Cgia.

In particolare, dopo la fiammata dei prezzi subita in particolare tra la fine del 2021 e la primavera del 2023, a causa della ripartenza post Covid e degli effetti provocati dalla guerra tra Russia e Ucraina, la situazione sta rientrando, anche se rispetto al periodo pre pandemico la spesa per le bollette di luce e gas ha subito una vera e propria impennata. In valore assoluto, le tariffe monitorate nello studio hanno un costo medio per le famiglie italiane pari a poco più di 2.900 euro all’anno, un importo che corrisponde al 12% dell’intera spesa famigliare annua.

