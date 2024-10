Bollette pazze dell’acqua: «Per noi cifre folli, ma c’è chi non ha mai pagato» 

Quando hanno ricevuto le bollette dell’acqua non riuscivano a credere ai loro occhi nel vedere l’importo da pagare: in un caso 1.300 euro, in un altro 1.600 e in un altro ancora addirittura 2.100 euro per sei mesi. «A fronte di bollettini che non superavano mai i 200 euro», evidenzia Luciano Cao, abitante da una vita nel Borgo Sant’Elia. Al danno si aggiunge la beffa perché non essendo proprietario dell’abitazione – del Comune – così come la quasi totalità dei cittadini delle case con vista su mare ed ex Lazzaretto, non può nemmeno fare i lavori per verificare eventuali perdite d’acqua nelle tubazioni che vanno dal contatore ai rubinetti dell’appartamento. Non è il solo ad aver ricevuto la spiacevole sorpresa. E per risolvere i problemi dovuti al tempo che passa – contatori arrugginiti, tubature interne e collegamenti che rischiano di saltare in aria da un momento all’altro – c’è chi ha agito di propria iniziativa: «Ho fatto dei lavori pagando di tasca», commenta Sergio Sirca.

Il rimpallo

I malumori tra gli abitanti del vecchio Borgo Sant’Elia cresce. Ieri mattina si sono ritrovati numerosi nei parcheggi tra il lazzaretto e il campo di calcio. All’ombra di un albero, hanno snocciolato le criticità. Sotto accusa il disinteresse per tutta la zona. Le palazzine sono di proprietà del Comune e l’investimento necessario per rifare tutte le tubature delle abitazioni, «vecchie di oltre 60 anni», ricorda Bruno Cao, è ingente. «Così», spiegano quasi in coro i presenti, «Abbanoa dice di non poter fare nulla perché si tratta delle tubazioni interne, mentre loro hanno competenza su quelle esterne, fino al contatore. E non abbiamo notizie di interventi programmati da parte dell’amministrazione comunale». E ora sono arrivate anche le bollette “pazze”. «Ci viene anche detto di verificare se qualcuno ci sta rubando l’acqua, visto i consumi eccessivi. Sembra una beffa», attacca ancora Sirca spalleggiato da Marco Masala.

Nessun contatore

Mentre nelle case del vecchio Borgo arrivano bollette salate, a poche centinaia di metri c’è chi l’acqua non l’ha mai pagata. Il caso è noto e riguarda le palazzine tra via Borgo Sant’Elia e via Schiavazzi: non esistono contatori singoli per le famiglie che vivono negli edifici di proprietà di Area. In tanti hanno chiesto una regolarizzazione. Sono passati decenni e nulla è cambiato. Per una situazione simile, proprio a Sant’Elia, è in corso una battaglia al Tar tra Area e Abbanoa. (m. v.)

