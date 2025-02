Bollette pazze, accordo raggiunto 

Un tavolo di consultazione permanente con Adiconsum Cagliari, la cancellazione immediata dei tributi non dovuti o prescritti, la rateizzazione dei pagamenti e la rottamazione delle cartelle: il Comune è pronto a ricorrere ai ripari per evitare il fermo amministrativo dei veicoli inviato nei giorni scorsi a centinaia di cittadini. Dopo il vertice con l’associazione di consumatori, che si era interessata al caso grazie alle segnalazioni dei cittadini, l’amministrazione comunale e ha predisposto un piano per scongiurare azioni nei confronti dei contribuenti e cancellare una volta per tutte dall’anagrafe tributaria i vecchi tributi comunali non più dovuti.

L’intesa

Il sindaco, Beniamino Garau, si dice soddisfatto dell’accordo che porterà a ricontrollare ogni singola cartella esattoriale: «Dopo il tavolo tecnico con il nostro ufficio legale, quello ai tributi, la società di riscossione Step e l’Adiconsum abbiamo deciso di predisporre un piano per garantire ai cittadini tutto il sostegno di cui hanno bisogno. La Step si è resa disponibile a implementare il proprio personale per chiarire ogni posizione, a nessuno verrà chiesto di saldare tributi già pagati. Ricordiamo che questa situazione è legata al mancato allineamento dell’anagrafe tributaria delle vecchie società di riscossione: abbiamo deciso di far partire tutte le cartelle per risolvere una volta per tutte la questione, ed eliminare tutti i tributi non dovuti ed evitare il danno erariale. Con la rottamazione delle cartelle contiamo di alleggerire la situazione di molti cittadini, eliminando così interessi e more».

Il futuro

A breve il Comune dovrà individuare una nuova società di riscossione, visto che il contratto con la Step andrà in scadenza: «Stiamo ancora valutando la situazione - dice Garau - potremmo lanciare il bando per individuare una nuova società ma non escludiamo di gestire questi aspetti da noi implementando il servizio dei nostri uffici». Gli impegni del Comune soddisfano l’Adiconsum: «Apprezziamo lo spirito collaborativo dell’amministrazione comunale e il suo impegno nel garantire una gestione equa delle richieste di pagamento - dice Simone Girau, vicepresidente di Adiconsum Sardegna - ribadiamo che il servizio idrico va regolarmente pagato ma è fondamentale che le procedure di recupero dei crediti siano corrette, legittime e rispettose dei diritti degli utenti. Per questo motivo, ci mettiamo a disposizione della cittadinanza per verificare, senza la pressione di ingiunzioni o provvedimenti esecutivi, la correttezza delle somme richieste e procedere, se necessario, con i dovuti ricalcoli». Dalla minoranza, il capogruppo del Pd, Efisio De Muru, chiede la sospensione dei fermi amministrativi: «Facciamo nostra la preoccupazione di tanti cittadini raggiunti da questi avvisi, bene il programma per correggere gli errori ma si sospenda immediatamente l’invio di queste comunicazioni».

