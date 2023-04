Bollette, non solo tagli Ad aprile nuovi rincari per famiglie e imprese 

Caso diverso per coloro che ancora non hanno individuato un fornitore sul mercato libero. «È bene che confrontino al più presto tutte le offerte», conclude l’associazione, «in modo da trovare quella che garantisce il più alto risparmio sui costi energetici».

«Le micro-imprese e i condomini che non abbiano già concluso il passaggio al mercato libero non subiranno alcuna interruzione delle forniture elettriche», precisa il Codacons, «ma passeranno automaticamente nel “Servizio a tutela graduale” fornito da gestori selezionati attraverso aste su base territoriale, e potranno godere di queste condizioni fino al 31 marzo 2027».

Il trasferimento al mercato libero secondo molti comporterebbe infatti più incognite che risparmi. Non tanto per gli imprenditori, quanto per realtà condominiali che spesso riuniscono sotto lo stesso tetto famiglie del tutto ignare delle regole di settore e delle tariffe in continua evoluzione offerte dagli operatori privati, difficili da gestire anche da parte del più bravo e attento amministratore.

Non c’è stato neanche il tempo di pregustare la carota offerta pochi giorni fa dal Governo che per famiglie e imprese della Sardegna è arrivata subito la bastonata sulle bollette. I tagli alle tariffe del 53% annunciati dall’autorità garante a partire da aprile sulle fatture della luce riusciranno infatti a compensare solo in parte sia gli aumenti maturati nel corso dei due anni precedenti che i rincari che potrebbero arrivare dal cambio di regole scattato per condomini e piccole e medie imprese, costrette a lasciare il proprio fornitore elettrico in regime di tutela dal primo giorno del mese in corso e affidarsi a un gestore privato. Un cambio obbligato che per associazioni di consumatori e rappresentanti di proprietari di casa sarebbe dovuto essere rimandato per garantire tranquillità alle famiglie in questo momento travolte da inflazione e crisi energetica.

Polemiche

Concorrenza

«La strada verso il mercato libero, e quindi verso un'offerta improntata, sulla carta, sulla libera concorrenza, è ormai tracciata», spiega Giuliano Frau dell’Adoc, «ma questo di certo non era il momento per obbligare migliaia di utenti a scegliere un operatore privato in un settore che a conti fatti non garantisce ancora offerte più vantaggiose rispetto al mercato tutelato dal Garante. Ecco perché sarebbe stato meglio una proroga per dare il tempo di scegliere un fornitore in un clima più tranquillo di quello attuale, agitato da rincari senza precedenti».

Le rilevazioni fatte da alcune associazioni in effetti confermano lo scetticismo. Secondo l’Unc a giugno 2021, ossia prima dei rincari scattati a partire da luglio dello stesso anno, a gennaio 2023, la luce offerta dagli operatori privati è salita del 248,3% contro il 108,4% del tutelato. Una bella differenza che fa comprensibilmente storcere il naso agli utenti.

Avvertenze

«Il mercato energetico dei condomini fa gola a tanti, tantissimi fornitori», sottolinea Marcello Ciaravola, presidente regionale di Confedilizia, l’associazione dei proprietari di casa. «Aggiudicarsi oggi la fornitura di un complesso di appartamenti significa infatti accaparrarsi un bacino di utenza per creare in futuro nuovi business come per esempio comunità energetiche autonome. Il problema è che questo passaggio diventato obbligatorio dal primo di aprile non è sempre chiaro ai condomini e deve essere affidato agli amministratori, nella speranza trovino l’offerta effettivamente migliore. È comunque innegabile che sarebbe stato meglio rinviare il passaggio obbligato fino a quando il mercato libero dell’energia non dimostrasse l’effettiva convenienza».

