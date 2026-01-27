VaiOnline
Serramanna.
28 gennaio 2026 alle 00:26

Bollette non pagate, caccia ai morosi 

Littera: «In attesa del passaggio ad Abbanoa il servizio rimane in carico al Comune» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Crescono i proventi della lotta all'evasione del canone idrico, e per questo l’ufficio Finanziario del Comune corregge al rialzo il capitolo di spesa destinato al compenso alla ditta esterna incaricata del recupero coattivo del canone del servizio acquedotto comunale. A Serramanna è questa la chiave dei lettura dell’atto firmato dalla responsabile dell’ufficio Tributi del Comune, che incrementa di 7.200 euro il budget per l’aggio dovuto ad una Spa (la Assist) con sede in provincia di Torino, in aggiunta ad altri 45 mila euro impegnati all’atto dell’affidamento («L’ufficio tributi comunale non ha a disposizione le risorse umane e tecnologiche per un’efficiente gestione dell’attività di riscossione dei crediti del servizio idrico», fanno sapere dal Municipio) alla stessa società del servizio di riscossione coatta dei consumi di acqua potabile per gli anni 2021, 2022 e 2023, ammontanti complessivamente a circa 500 mila euro.

Recupero crediti

«Considerato l’andamento positivo del servizio di recupero crediti e supporto alla riscossione coattiva delle partite pregresse del servizio idrico e, di conseguenza, della spesa per il pagamento dei compensi alla ditta Assist Spa», scrive la capo area Finanziaria del’Ente nell’atto con il quale ricorda «la necessità di dover effettuare l'integrazione dell'impegno di spesa sull’esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025/20257, per un importo totale di 7.207 euro» Insomma: sarà pure, per dirla con le parole dell’assessora al Bilancio Elena Fadda «un atto strettamente gestionale», ma questo rappresenta il segno tangibile dei risultati incoraggianti nella lotta all’evasione del canone idrico messa in campo dal Municipio. Dall’erogazione dell’acqua attraverso una propria rete idrica alla fatturazione del canone dovuto per i consumi: il Comune di Serramanna prosegue quindi nella gestione in autonomia del servizio idrico destinato, non si sa con quale tempistica, a passare al gestore unico Abbanoa.

Il sindaco

«Fino a quando non avviene il passaggio ad Abbanoa il servizio rimane in carico al Comune. Quando avremmo comunicazioni ne prenderemo atto», ha sempre ribadito il sindaco Gabriele Littera. Intanto l’Ente affretta i tempi della riscossione ordinaria (l’ultimo ruolo emesso riguarda il primo semestre 2025) e imprime un’accelerazione alla riscossione coattiva, con un’inversione di tendenza (uno degli elementi, la capacità di riscossione, alla base della delibera di Egas che bocciava la gestione autonoma del servizio) rispetto al passato, segnato dalla discontinuità dell’incasso del canone idrico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli