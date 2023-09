Bollette, la stangata si avvicina 

La guerra al caro bollette si combatterà nelle prossime settimane su tre fronti. Uno più rovente dell’altro. A ottobre infatti scadrà l’azzeramento degli oneri di sistema sulle tariffe e l’Iva agevolata al 5% sulle fatture del gas. Il tutto aggravato dall’imminente stop definitivo al mercato calmierato dallo Stato che dal 2024 lascerà spazio a quello libero gestito da centinaia di operatori che potranno imporre tariffe senza alcun vincolo o tetto presenti invece in quello di maggior tutela.

Ultimo capitolo, non meno importante, quello riguardante i bonus che il Governo vorrebbe varare per proteggere il diritto all’energia delle famiglie italiane. Bonus per ora solo annunciati e che dovrebbero interessare soltanto i redditi più bassi. Una platea troppo ristretta secondo i più critici.

Autunno caldo

La prima bomba da disinnescare è tuttavia quella sulle bollette del gas. Fino a ora anche in Sardegna i consumatori hanno potuto godere da giugno a settembre di tariffe non appesantite dagli oneri di sistema e tassate da un’Iva ridotta al 5%. «Se gli oneri tornassero l’aumento per una famiglia sarebbe di 41 euro su base annua, con un incremento di circa il 3% rispetto ad oggi», spiega Facile.it. «E se, oltre agli oneri, anche l’Iva tornasse all’aliquota originale, ovvero 10% per consumi fino a 480 metri cubi e 22% per quelli superiori, l’aggravio complessivo sarebbe di 205 euro su base annua».

Giungla delle tariffe

All’orizzonte però si avvicina un pericolo ancora più ingombrante: l’obbligo (a partire da gennaio ad aprile 2024) per tutti gli intestatari di utenze di gas e luce di sottoscrivere un contratto con un operatore del mercato libero. Lasciare quindi quello tutelato dal Garante per l’Energia per passare al mercato guidato dalla libera concorrenza tra operatori. «Un proroga è necessaria», taglia corto Michele Carrus, presidente nazionale di Federconsumatori. «Per proteggere gli utenti più vulnerabili, ma anche per avere il tempo di riformare la determinazione dei prezzi, ridurre il peso di oneri fiscali e parafiscali, e soprattutto regolamentare l’accesso al mercato, oggi in balia di oltre 700 operatori privati, molti dei quali improvvisati e poco affidabili».

Mano tesa

Carrus ne è convinto: «Il tempo stringe, bisogna intervenire subito per scongiurare una stangata di autunno. Perché anche se le temperature non ora non ci preoccupano, fra poche settimane pagheremo salato il gas e il gasolio per riscaldare le nostre abitazioni».

Ecco perché il rappresentante dei consumatori lancia un appello al Governo affinché «rafforzi ed estenda i sussidi e la platea dei beneficiari di un bonus per l’energia. Anche alla luce di un aspetto non secondario, cioè l’enorme gettito Iva aggiuntivo che lo Stato sta incassando con l’aumento delle materie prime. Benzina e gasolio inclusi. Risorse che potrebbero essere utilizzate per tagliare le bollette delle famiglie italiane o alimentare il Fondo per il contrasto alla povertà energetica che ormai conta milioni di persone in difficoltà».

