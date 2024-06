Bollette in mezzo ai rifiuti: indagine della Polizia locale 

Caccia agli incivili, per l’abbandono di decine di grandi buste di rifiuti in una strada di campagna, lungo la sponda di un canale dell’Eaf. Più di 30 bustoni di rifiuti indifferenziati (cartacce, pile, plastica, medicinali, macerie e altri materiali che sembrerebbero provenire dallo sgombero di un’abitazione), distribuiti con metodo in alcune centinaia di metri: a fare la scoperta dello scempio, in località Planu Orri, sono stati alcuni agricoltori che hanno denunciato il fatto alla polizia locale. Avviati subito gli accertamenti per cercare di risalire all’identità del responsabile (o dei responsabili visto che verosimilmente a gettare il carico di buste potrebbero essere state diverse persone). «Il vigile ha preso in carico la segnalazione. È stato verificato il contenuto e dentro le buste è stato trovato qualche indizio che potrebbe ricondurre all’origine dei rifiuti: in particolare alcuni documenti trovati all’interno», commenta il sindaco Stefano Anni.

I rifiuti, intanto, sono stati raccolti dal personale del Comune e sistemati nel deposito comunale, in attesa di essere avviati a smaltimento. Non prima, però, delle verifiche su quanto ritrovato all’interno, e che potrebbe fare risalire all’autore dell’abbandono. L’attenzione della Polizia locale di Nuraminis si concentrerebbe, in particolare, su un contratto di fornitura di energia elettrica intestato ad una donna residente a Cagliari.

