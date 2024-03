Bollette in calo, ma solo per i “tutelati” 

Proprio adesso che il Servizio elettrico nazionale è incamminato verso la cancellazione, il costo della luce per gli utenti rimasti nel mercato tutelato conosce un calo importante. Ad annunciarlo è l’Arera, l’Autorità per l’energia che da aprile a giugno prevede una riduzione media di 19,8 punti rispetto al primo trimestre dell’anno. Le associazioni dei consumatori incalzano: «Ora vanno garantite le famiglie passate al mercato libero».

Il segno meno sulle bollette è legato a più variabili. A ridursi è intanto «la componente Pe (prezzo energia) a copertura dei costi d’acquisto»: il calo stimato è del 21,3%; sulla «componente Pd (il prezzo dispacciamento)» si prevede un -1,9%. Leggero aumento, invece, per la componente Ppe (prezzo di perequazione energia), che sale a +0,7 e per la voce «oneri di sistema», in crescita di 2,7 punti.

Stando ai numeri diffusi a fine 2023 da Arera, la riduzione prevista riguarda appena il 27% dei clienti domestici, circa 4,5 milioni, rimasti con il Servizio elettrico e che dal 1° luglio passeranno in automatico alle tutele graduali. Solo ai vulnerabili (over 75, disabili e percettori di bonus sociale) saranno applicate le tariffe della Maggior tutela.

Dall’Autorità nazionale per l’energia il presidente Stefano Besseghini dice: «È il momento affinché come consumatori valutiamo il da farsi, controlliamo i nostri costi e consumi annuali, capiamo in quale mercato siamo, se apparteniamo o no alla categoria dei vulnerabili e se il rientro in tutela sia un’opzione conveniente». Di certo sino a oggi «ha permesso di offrire un prezzo efficiente».

Le associazioni dei consumatori non nascondono le preoccupazioni. «Il calo delle tariffe è un’ottima notizia – sottolineano da Assoutenti – ma è necessario lavorare per le criticità a cui dal 1° luglio andrò incontro il 73% delle famiglie entrato nel mercato libero». Dall’Unione nazionale consumatori (Unc), il vicepresidente Marco Vignola chiarisce: «Nel 2024 chi è nel libero pagherà mediamente 135 euro in più rispetto a chi è rimasto nel tutelato. Una voragine». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Codacons: «La riduzione del 19,8% riporta le tariffe ai costi del 2021. Ma dal 1° luglio la gran parte degli italiani non ne se avvantaggerà».

