Bollette, in arrivo una misura contro gli aumenti 

«Credo che una riflessione su ciò che è significato il passaggio al libero mercato degli utenti del mercato elettrico debba essere fatta. Ricordo che era uno degli impegni assunti non certo da questo Governo». Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al question time in Senato, riferendosi ai rincari dei prezzi energetici e a eventuali speculazioni».

Il rappresentante dell’Esecutivo ha aggiunto: «C'è attenzione massima» rispetto all'andamento dei prezzi dell'energia e l'impatto sulle bollette che tuttavia «non dipendono dal Governo, ma da fattori esterni. Nelle prossime settimane ci sarà un provvedimento».

Soddisfatte le associazioni dei consumatori: «Bene, ottima notizia! Accolto, almeno così pare, un appello che abbiamo rivolto al Governo fin dal 1° aprile del 2023 quando fece la pessima pensata di ripristinare gli oneri di sistema della luce e di togliere una prima parte degli sconti introdotti da Draghi sul gas», ha affermato Marco Vignola, vicepresidente dell'Unc». Stessa posizione per Assoutenti: «In tema di bollette ci aspettiamo provvedimenti a stretto giro, considerato che i consumatori italiani stanno subendo le tensioni delle quotazioni all'ingrosso del gas, al punto che le tariffe praticate in bolletta risultano oggi più elevate in media del 21,1% rispetto a quelle in vigore nello stesso periodo dello scorso anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA