Bollette, il 2025 sarà l’anno nero 

Un anno da impazzire. Per le famiglie sarde il 2025 si annuncia pesantissimo sotto il profilo delle spese energetiche. Le tariffe di luce e gas sono previste in netto aumento minacciando un esborso aggiuntivo fino al 40% rispetto all’anno che sta per concludersi. Eppure il peggio sembrava passato, almeno con l’assestarsi della crisi russo-ucraina. Gli approvvigionamenti di gas europei e italiani sono infatti da mesi sotto controllo, per cui non dovrebbero esserci particolari motivi per un’impennata che farà tremare i portafogli delle famiglie.

Stime

E invece, secondo le previsioni stilate dal portale Facile.it, nei prossimi 12 mesi il prezzo dell’energia aumenterà di quasi il 30% con un impatto significativo sulle bollette di chi ha un’offerta a prezzo indicizzato. «Per una famiglia tipo nel mercato libero, il rincaro sarà di 272 euro tra luce e gas, con una spesa complessiva che arriverà a 2.841 euro, rispetto agli attuali 2.569 euro (+11%)».

Facile.it ha calcolato che il rincaro più corposo si avrà sulla bolletta del gas; per una famiglia tipo la spesa annuale passerà dagli attuali 1.744 euro l’anno a 1.920 euro, con un aumento di 176 euro; per quanto riguarda la bolletta dell’energia elettrica, invece, l’incremento sarà di 96 euro, con una spesa annuale che passerà da 826 euro a 921 euro.

La cause

«A dicembre il costo delle materie prime è aumentato sensibilmente e le previsioni ci dicono che per i prossimi 12 mesi il prezzo rimarrà su livelli nettamente più alti rispetto al 2024. Una brutta notizia, soprattutto per le famiglie che hanno una tariffa a prezzo indicizzato, che a causa dei rincari vedranno crescere gli importi delle bollette», spiegano gli esperti di Facile.it. «È questo, quindi, il momento giusto per verificare le condizioni della propria fornitura e valutare se sul mercato libero esistano offerte più convenienti, magari a prezzo bloccato, così da tutelarsi, almeno in parte, dai futuri aumenti».

Stagione fredda

Sul fronte dei consumi di gas il panorama non sarà meno roseo. «L’inverno che sta per iniziare sarà il più caro di sempre per le famiglie italiane», conferma un’analisi presentata oggi da Ecco – il think tank italiano per il clima. Le previsioni per la bolletta del gas per la stagione invernale 2024-25 mostrano infatti costi superiori al periodo della crisi prezzi del gas (2022-23). L’analisi dei ricercatori stima il costo della bolletta gas nel prossimo inverno per tre abitazioni tipo di 38, 70 e 110 mq in tre città italiane: Milano, Roma e Palermo. Per un’abitazione di 70 mq in classe energetica G, a Milano, il costo sarà maggiore del 20% rispetto al periodo di crisi e del 68% rispetto al periodo pre-Covid.

Tra i motivi dell’aumento, l’incremento del prezzo del gas, che si è alzato a 48 euro MWh per effetto dell’instabilità geopolitica dei Paesi fornitori. Questo nonostante gli stoccaggi siano pieni e i gasdotti di importazione siano stati utilizzati soltanto al 42% della loro capacità nominale negli ultimi dodici mesi (76% per i rigassificatori).

RIPRODUZIONE RISERVATA